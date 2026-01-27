 Μεντιλίμπαρ για τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Αυτά τα παιδιά δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους -Η σκέψη μας στις οικογένειές τους - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μεντιλίμπαρ για τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Αυτά τα παιδιά δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους -Η σκέψη μας στις οικογένειές τους

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με τη σκέψη του στις οικογένειες των θυμάτων, ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους, οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Η είδηση το τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο τραγικό γεγονός αναφέρθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, ενόψει της αναμέτρησης με τον Άγιαξ για το Champions League.

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν συνεχώς, τόσο στους δικούς μας οπαδούς όσο και των άλλων ομάδων, για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, αισιοδοξώντας ότι θα περάσουν καλά» είπε αρχικά ο τεχνικός των ερυθρολεύκων.

«Τελικά, αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους και δεν θα επιστρέψουν σπίτι τους, αφήνοντας τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόματε τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και λυπούμαστε που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν» πρόσθεσε ο Μεντιλίμπαρ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δυστύχημα τροχαίο νεκροί οπαδοί Ρουμανία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ