Μεντιλίμπαρ για τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Αυτά τα παιδιά δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους -Η σκέψη μας στις οικογένειές τους - iefimerida.gr

Με τη σκέψη του στις οικογένειες των θυμάτων, ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους, οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Η είδηση το τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο τραγικό γεγονός αναφέρθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη, ενόψει της αναμέτρησης με τον Άγιαξ για το Champions League.

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν συνεχώς, τόσο στους δικούς μας οπαδούς όσο και των άλλων ομάδων, για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, αισιοδοξώντας ότι θα περάσουν καλά» είπε αρχικά ο τεχνικός των ερυθρολεύκων.

«Τελικά, αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους και δεν θα επιστρέψουν σπίτι τους, αφήνοντας τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόματε τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και λυπούμαστε που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν» πρόσθεσε ο Μεντιλίμπαρ.