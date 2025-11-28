Μεντιλίμπαρ: «Εάν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα» - iefimerida.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε σε δηλώσεις του στην COSMOTE TV, τα όσα είπε ο Τσάμπι Αλόνσο για τον Μουζακίτη.

Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων», στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (30/11), αναφέρθηκε στους τραυματισμούς που έχουν προκύψει, αλλά και στα σχόλια του τεχνικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, για το γεγονός πως παρακολουθεί τον Μουζακίτη.

Αναλυτικά όσα είπε στη COSMOTE TV:

Την επόμενη μέρα μετά τη «μάχη» με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Το πρώτο που κάνουμε είναι η αποθεραπεία των παικτών μας. Θέλουμε πρώτα να ξεκουραστούμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σκεπτόμενοι παράλληλα το προηγούμενο παιχνίδι. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη απέναντι στην Ρεάλ, κάναμε ένα καλό παιχνίδι και είμαστε λυπημένοι που δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έστω την ισοπαλία, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα».

Το εάν «ανησυχεί» μετά την δήλωση του Αλόνσο για τον Μουζακίτη: «Όχι, καθόλου. Θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο μας. Θα είναι πολύ καλό για τον παίκτη. Φαντάζομαι πως εάν η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να πάρει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα στον Ολυμπιακό, επομένως θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όπως εμείς κοιτάζουμε και θέλουμε να πάρουμε κάποιον παίκτη από μια ομάδα που μπορεί να αγωνίζεται σε λιγότερο ποιοτικό πρωτάθλημα, έτσι και η Ρεάλ είναι λογικό να κάνει το ίδιο».

Το κατά πόσον ο Στρεφέτσα αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής: «Δεν είναι μόνο η απόδοση του κόντρα στην Ρεάλ. Εδώ και 15 μέρες τον βλέπουμε πως είναι πολύ ανεβασμένος. Είναι αλήθεια πως δεν έχουν όλοι οι παίκτες τον ίδιο χρόνο προσαρμογής σε μια νέα ομάδα. Επίσης, μην ξεχνάτε πως είμαστε μια ομάδα πολύ καλά χτισμένη από πέρσι και είναι δύσκολο για κάθε νέο παίκτη να μπει και να κερδίσει χρόνο σε μια έτοιμη ομάδα. Είναι αλήθεια πως με την απόδοση του απέναντι στην Ρεάλ, αλλά και με την συνολική του εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε όλοι οι παίκτες να έχουν χρόνο συμμετοχής και να μοιράζονται τα παιχνίδια γιατί έχουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα».