Μεντιλίμπαρ για το Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός : «Να παίξουμε καλύτερα, να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και να πάρουμε την πρόκριση» - iefimerida.gr

Στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Για την δεύτερη αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν, η οποία θα κρίνει την πρόκριση στα playoffs του Champions League. Μετά το 0-0 προ μίας εβδομάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναζητεί το «διπλό».

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Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο Ισπανός τεχνικός και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με αμφότερους να τονίζουν πως οι «ερυθρόλευκοι» οφείλουν να εμφανιστούν βελτιωμένοι σε κάποια πράγματα, ώστε να πάρουν την πρόκριση.

Όλα όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν το Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός για το Champions League

Για το τι πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός: «Πρέπει να κερδίσουμε, από τη στιγμή που το πρώτο ματς ήταν ισόπαλο. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι».

Για το τι έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο ματς: «Θα δείτε αύριο. Θα δείτε αύριο στο παιχνίδι και θα κρίνετε εσείς σε τι έχουμε γίνει καλύτεροι».

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Για τις παραδόσεις και το καλό σερί που έχει κόντρα σε ολλανδικές ομάδες: «Σίγουρα θα πρέπει να μεταδώσουμε το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση στους παίκτες μας αλλά όχι με βάση τις παραδόσεις. Να πιστέψουμε στη δύναμή μας αλλά όχι επειδή το λέει η παράδοση».

Για το τι διαφορά έχει δει στις προπονήσεις και ποιο στοιχείο μπορεί να του δώσει τη νίκη: «Ήμασταν κακοί στο πρώτο ματς, οπότε αν είμαστε καλύτεροι αύριο αυξάνονται οι πιθανότητες για νίκη. Είχαμε μία εβδομάδα παραπάνω προπόνηση και βοήθησε να ενσωματωθούν οι νέοι παίκτες. Μία εβδομάδα περισσότερη σου δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσεις για κάτι καλύτερο».

Για τις κερδισμένες μονομαχίες και το αν θέλει περισσότερο δυναμισμό, αλλά και για το αν θα κάνει αλλαγές: «Θα δείτε αύριο (σ.σ. για τις αλλαγές). Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα και λένε κάποιες πληροφορίες. Όλα τα στατιστικά έχουν κάποια σημασία αλλά δεν κερδίζουν αυτά το παιχνίδι. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίξει τόσο άνετα».

Για το αν είδε το τελευταίο παιχνίδι της Ναϊμέγκεν και αν το χρησιμοποίησε για ανάλυση: «Είναι μία ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο. Παίζει μπροστά και παίρνει ρίσκο. Είχε τις ευκαιρίες της. Πιστεύουμε πως θα παίξει με τον τρόπο της αύριο».

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Όλα όσα είπε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πριν το Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός για το Champions League

Για το πως θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός το ματς και για το αν σκέφτεται το γκολ: «Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο. Τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα».

Για το γεγονός ότι οι δύο ομάδες μένουν σπάνια στο μηδέν και εάν θα έχει ομοιότητες το ματς αυτό με το πρώτο: «Σκέφτομαι ότι θα είναι παρεμφερές. Θα είναι παρόμοιο με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση».

Για το τι πρέπει να κάνουν διαφορετικά στην επίθεση και ένα ενδεχόμενο πρώτο γκολ που να έρθει γρήγορα: «Ναι ξεκάθαρα. Γιατί χρειαζόμαστε το γκολ. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε - πρώτοι - για να πάρουμε την πρόκριση».

Σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για το γήπεδο της Ναϊμέγκεν: «Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας».