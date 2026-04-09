Μεγάλη πυρκαγιά στο Ολυμπιακό Χωριό του Ρίο ντε Τζανέιρο -Κάηκε η οροφή του ποδηλατοδρομίου [βίντεο] - iefimerida.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Πάρκου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.



Στο σημείο κατέφθασαν αμέσως πάνω από 80 πυροσβέστες με 20 οχήματα και σύμφωνα με την στρατιωτική πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας του Ρίο, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και περιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην υφασμάτινη οροφή του χώρου.



Υλικές μόνο ζημιές από τη φωτιά

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ το εσωτερικό του κτιρίου – συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Μουσείου – παρέμεινε ανέπαφο.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Καβαλιέρε, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ένα μικρό τμήμα του Ολυμπιακού Μουσείου της πόλης, το οποίο στεγάζεται μέσα στο ποδηλατοδρόμιο και περιλαμβάνει περίπου 1.000 εκθέματα, επηρεάστηκε, αλλά μπορεί να αποκατασταθεί με μικρές μόνο επισκευές.

«Η δομή του ίδιου του ποδηλατοδρομίου έχει διατηρηθεί και ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων δεν έχει επηρεαστεί καθόλου», δήλωσε ο Καβαλιέρε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καίγεται η συγκεκριμένη εγκατάσταση

Αν και τα αίτια του τελευταίου αυτού περιστατικού διερευνώνται, η εγκατάσταση έχει ιστορικό πυρκαγιών στην οροφή. Δύο παρόμοιες φωτιές σημειώθηκαν το 2017, και οι δύο προκλήθηκαν από χάρτινα φαναράκια που έπεσαν.

Από τότε που φιλοξένησε την ποδηλασία πίστας στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, το ποδηλατοδρόμιο λειτουργεί ως βασική προπονητική βάση για τις εθνικές ομάδες ποδηλασίας και άρσης βαρών της Βραζιλίας.