 Αυτή είναι η μεγάλη αντίπαλος της Ντιλέτα Λεότα στην ιταλική τηλεόραση - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Αυτή είναι η μεγάλη αντίπαλος της Ντιλέτα Λεότα στην ιταλική τηλεόραση

ρομπέρτα φοντανα
Φωτογραφία: instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ντιλέτα Λεότα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αθλητικής τηλεόρασης στην Ιταλία, ωστόσο μια νέα παρουσία φιλοδοξεί να κερδίσει τη δική της θέση στο τηλεοπτικό προσκήνιο.

Ο λόγος για τη 39χρονη Ρομπέρτα Φοντάνα, η οποία εργάζεται στο Sport Italia, παρουσιάζει τη δική της εκπομπή και έχει ήδη αποκτήσει περισσότερους από 137.000 ακολούθους στο Instagram…

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