Με Παυλίδη και Ιωαννίδη η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας -Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς με Ολλανδία

Με Παυλίδη και Ιωαννίδη στην γραμμή κρούσης και Κουρμπέλη - Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατέληξε στους 11 «εκλεκτούς» που θα πάρουν φανέλα βασικού στη «Johan Cruijff Arena» (13/11, 21:45), εκεί όπου η Εθνική Ελλάδος θα ψάξει το μεγάλο αποτέλεσμα με την Ολλανδία για ένα ακόμη... άλμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League.

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Οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς στο βασικό σχήμα της Εθνικής

Με σύστημα 4-4-4 παραττάσει την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ Ρέτσος και Μαυροπάνος συνθέτουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρότα ξεκινά στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Τσιμίκας στο αριστερό.

Στη μεσαία γραμμή, ο Κουρμπέλης ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα έχει παρτενέρ του στον Ανδρούτσο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Καρέτσας και Τζόλης. Στην κορυφή της επίθεσης, οι Παυλίδης και Ιωαννίδης.

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Αναλυτικά η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Ιωαννίδης, Παυλίδης

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Χατζιδιάκος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Μπακασέτας, Τριάντης, Μασούρας, Κουτσουπιάς, Δουβίκας, Τεττέη.

H ενδεκάδα της Ολλανδίας: Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Τίμπερ, Φαν ντε Βεν, Ντάμφρις, Ρέιντερς, Ντε Γιόνγκ, Φέρμαν, Χάκπο, Σάμερβιλ, Μάλεν.

Με στόχο την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά η Εθνική

Η Ελλάδα πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο UEFA Nations League, έχοντας παραμείνει αήττητη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της διοργάνωσης. Με τις εμφανίσεις της έχει καταφέρει να βρεθεί ανάμεσα στις ισχυρές δυνάμεις του ομίλου, τη Γερμανία και την Ολλανδία, διεκδικώντας με αξιώσεις μία θέση στην επόμενη φάση.

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Το παιχνίδι με τους «οράνιε» στο Άμστερνταμ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να διατηρήσει το αήττητό του και να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά.



Από την πλευρά τους, οι Ολλανδοί αναζητούν τη δική τους απάντηση, μετά το 2-2 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα. Η ρεβάνς στη «Johan Cruijff Arena» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, με την Ελλάδα να ταξιδεύει στο Άμστερνταμ αποφασισμένη να βάλει δύσκολα στους «οράνιε».

Χωρίς Κωστούλα η αποστολή της Εθνικής

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, έγινε γνωστή και η επίσημη 23άδα της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι με την Ολλανδία, με τέσσερις ποδοσφαιριστές να μένουν εκτός από τις αρχικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Συγκεκριμένα, οι Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Μπάμπης Κωστούλας, καθώς και οι τιμωρημένοι Ζαφέιρης και Σάλιακας, δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή που θα αντιμετωπίσει τους «οράνιε».

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Υπενθυμίζεται πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός είχε συμπεριλάβει αρχικά 27 ποδοσφαιριστές στις κλήσεις του για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της League Phase του Nations League, απέναντι στην Ολλανδία και τη Σερβία.