Με φόρα από το ευρωπαϊκό βάθρο ο Εμμανουήλ Καραλής: Από το ασημένιο του Μπέρμιγχαμ, σε διπλή αποστολή - iefimerida.gr

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν προλαβαίνει να... ξεκουραστεί! Μετά το ασημένιο στο Μπέρμιγχαμ, επιστρέφει άμεσα στη δράση για back to back αγώνες σε Λωζάνη και Σιλεσία.

Μόλις λίγες ημέρες μετά το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής παίρνει ξανά το κοντάρι του. Ο Έλληνας πρωταθλητής ίσα που πρόλαβε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να τοποθετήσει το νέο ευρωπαϊκό μετάλλιο στην τροπαιοθήκη του, καθώς το αγωνιστικό πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια για ξεκούραση.

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Ο «Manolo» επέστρεψε άμεσα στις προπονήσεις και πλέον μετρά αντίστροφα για δύο σπουδαία μίτινγκ του Diamond League. Λωζάνη και Σιλεσία τον περιμένουν. Και απέναντί του θα βρίσκεται ξανά ο καλός του φίλος και «εξωγήινος» άλτης, Μόντο Ντουπλάντις, σε δύο από τις πιο δυνατές προκλήσεις του επί κοντώ μέσα στη σεζόν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιστρέφει και... πετάει

Η πρώτη πρόκληση για τον Εμμανουήλ Καραλή είναι την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην Athletissima της Λωζάνης, ενώ δύο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 23 Αυγούστου, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο Kamila Skolimowska Memorial στη Σιλεσία της Πολωνίας.

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Πρόκειται για τη 12η και τη 13η στάση της σειράς του Diamond League για το 2026, σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, καθώς ακολουθεί ο μεγάλος διήμερος τελικός στις Βρυξέλλες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Ξανά απέναντι στον διαστημικό Ντουπλάντις

Και στις δύο διοργανώσεις ο Καραλής θα βρεθεί ξανά απέναντι στον κορυφαίο άλτη επί κοντώ του πλανήτη, Μόντο Ντουπλάντις. Ο Σουηδός σούπερ σταρ, λίγες μόλις ημέρες μετά τη νέα μονομαχία του με τον Καραλή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο με στόχο ακόμη μία κορυφαία εμφάνιση.

Ο Ντουπλάντις έχει περάσει φέτος τα 6,15μ., ενώ το ατομικό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο βρίσκεται στα 6,30μ. Από την πλευρά του, ο Καραλής έχει ήδη ξεπεράσει φέτος τα 6,00μ., ενώ το πανελλήνιο ρεκόρ και ατομικό του ρεκόρ βρίσκεται στα 6,08μ..

Η παγκόσμια «αφρόκρεμα» του επί κοντώ

Οι δύο αγώνες συγκεντρώνουν σχεδόν όλη την αφρόκρεμα του παγκόσμιου επί κοντώ, με μια σειρά από αθλητές που έχουν ήδη γράψει ιστορία περνώντας το φράγμα των έξι μέτρων.

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Στη Σιλεσία θα αγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Κέρτις Μάρσαλ, Σαμ Κέντρικς, Σόντρε Γκούτορμσεν, Κρίστοφερ Νίλσεν, Μπαπτίστ Τιερί, Ζάκαρι Μπράντφορντ, Κέισι Λάιτφουτ και Έρνεστ Τζον Ομπιένα, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές λίστες εκκίνησης της φετινής σεζόν. Στη Λωζάνη θα προστεθεί και ο Ρενό Λαβιλενί, ο οποίος θα αγωνιστεί μόνο στην Ελβετία.

Η βασική διαφορά των δύο διοργανώσεων αφορά το Diamond League status του αγωνίσματος: στη Λωζάνη το επί κοντώ βρίσκεται κανονικά στο πρόγραμμα των αγωνισμάτων που προσφέρουν βαθμούς για την τελική κατάταξη, ενώ στη Σιλεσία το αγώνισμα δεν προσμετράται στη βαθμολογία για τον τελικό των Βρυξελλών.