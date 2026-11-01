Με βασικό Ζούμπκοφ η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι -Στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού ο Λιβάι Γκαρσία - iefimerida.gr

Τζέικομπ Νίστρουπ και Μάρκο Νίκολιτς άνοιξαν τα... χαρτιά τους για τους ποδοσφαιριστές που θα πάρουν φανέλα βασικού στο μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται (1/11, 19:30) στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League, με τους προπονητές των δυο ομάδων να γνωστοποιούν τους 11 «εκλεκτούς» που θα ξεκινήσουν στην αρχική ενδεκάδα. Κόντρα στην πρώην ομάδα του φανέλα βασικού ο Λιβάι Γκαρσία, έκπληξη από Νίκολιτς με Ζούμπκοφ αντί Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης.

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Με Ζούμπκοφ η ενδεκάδα της ΑΕΚ - Στον πάγκο ο Κοϊτά

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ΑΕΚ με σύστημα 4-4-2 επιφυλάσσοντας… έκπληξη στο αρχικό σχήμα. Ο Μπρινιόλι ξεκινά στα γκολποστ, με δίδυμο στα στόπερ Ρέλβας-Μουκουντί και Ρότα-Πήλιο στα άκρα της άμυνας. Ο Μαρίν έχει παρτενέρ του τον Βιτάλις στα χαφ, ενώ ο Σέρβος προπονητής επέλεξε τον Ζούμπκοφ αντί του Κοϊτά στην επιθετική πτέρυγα. Στο άλλο επιθετικό άκρο ο Μάγερ με Γιόβιτς και Βάργκα να συνθέτουν το δίδυμο στην γραμμή κρούσης.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Βιτάλις, Μαρίν, Ζούμπκοφ - Γιόβιτς, Βάργκα

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Στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης,Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοίτά, Αριάγκα, Μάνταλος, Ζίνι.

Βασικοί Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς για Παναθηναϊκό

Σε ότι αφορά την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που είναι φουλ… επίθεση από τον Νίστρουπ, ο Πένια πήρε γάντια βασικού, με Ντε Φράι και Ντρόνγκελεν στο κέντρο της άμυνας και Καλάμπρια και Σαλάχ - Εντίν μπακ. Στον άξονα τοποθετούνται Κάνγουα και Καμαρά με Λιβάι Γκαρσία και Αντίνο στα επιθετικά άκρα. Τεττέη και Ντέσερς το δίδυμο της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.

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Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σαλάχ-Εντίν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Λούζα, Πελίστρι Ραστόντερ.