 «Συναγερμός» για τον Μαυροπάνο στην Εθνική -Τραυματίστηκε στο γόνατο, κίνδυνος να χάσει τα ματς με Σερβία και Ολλανδία - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Συναγερμός» για τον Μαυροπάνο στην Εθνική -Τραυματίστηκε στο γόνατο, κίνδυνος να χάσει τα ματς με Σερβία και Ολλανδία

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ / Φωτογραφία : AP
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Πρόβλημα με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο προέκυψε στη Γουέστ Χαμ, μετά την ήττα της Γουέστ Χαμ από τη Σαουθάμπτον με 3-2, προκαλώντας ανησυχία και στην Εθνική Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο διεθνής στόπερ τραυματίστηκε στο γόνατο, έπειτα από σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Σύμφωνα με το «The West Ham Way», που καλύπτει το ρεπορτάζ του λονδρέζικου συλλόγου, ο Μαυροπάνος αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του.

Αναμένεται να λείψει αρκετές εβδομάδες -Ενδέχεται να χάσει τα ματς της Εθνικής τον Νοέμβριο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικές, με τις πηγές απ’ την ομάδα να θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολο το ενδεχόμενο να αποφύγει ο διεθνής άσος μία απουσία αρκετών εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καθορίσουν το ακριβές διάστημα της αποθεραπείας του, με τη Γουέστ Χαμ να περιμένει πλέον τις επόμενες ώρες τις οριστικές απαντήσεις για την κατάσταση του Έλληνα αμυντικού.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό, ο Μαυροπάνος είναι πολύ πιθανό να απουσιάσει από τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία (13/11) και τη Σερβία (16/11) για το Nations League.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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