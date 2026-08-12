«Μαύρη» μέρα για τον Φέντερερ: Έχασε εκατομμύρια δολάρια, δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος -Τι συνέβη - iefimerida.gr

Ο Ρότζερ Φέντερερ δεν ανήκει πλέον στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, καθώς η περιουσία του μειώθηκε κατά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία ημέρα.

Η αιτία είναι η μεγάλη πτώση της μετοχής της εταιρείας αθλητικών παπουτσιών On.

Ο 20 φορές πρωταθλητής Grand Slam είδε την αξία της επένδυσής του στην ελβετική εταιρεία να υποχωρεί απότομα, όταν η On Holding ανακοίνωσε πωλήσεις χαμηλότερες από τις προβλέψεις.

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Η μετοχή κατέγραψε πτώση 19%, γεγονός που, σύμφωνα με το Forbes, κόστισε στον Φέντερερ τουλάχιστον 52 εκατομμύρια δολάρια, καθώς διαθέτει περίπου 2,5% της εταιρείας.

Απώλειες εκατομμυρίων σε μία μέρα για τον Φέντερερ

Η On εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2021 και η αξία της εκτοξεύτηκε το 2025, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να περάσει ξανά ο Φέντερερ το όριο του 1 δισ. δολαρίων. Πλέον, το Forbes εκτιμά την καθαρή περιουσία του στα 952 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 1,1 δισ. δολαρίων που υπολογιζόταν ότι διέθετε πέρυσι.

Η On ξεκίνησε από τη Ζυρίχη ως εταιρεία υψηλών επιδόσεων για δρομείς και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο brand αθλητικών υποδημάτων. Ο Φέντερερ έγινε συνιδιοκτήτης της το 2019 και συμμετείχε και στον σχεδιασμό, ενώ η σειρά παπουτσιών «The Roger» αποτέλεσε σημαντικό μέρος της επιτυχίας του brand.

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Η επένδυση στην On είναι η πιο επικερδής επιχειρηματική κίνηση του θρυλικού τενίστα, όμως το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την τεράστια καριέρα του και τις συμφωνίες χορηγιών.

Ο Ελβετός ολοκλήρωσε την καριέρα του με περισσότερα από 130 εκατ. δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, ενώ το 2018 υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο 300 εκατ. δολαρίων με την Uniqlo, τερματίζοντας τη συνεργασία 24 ετών με τη Nike.

Από τους πλουσιότερους πρώην αθλητές στον κόσμο

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με κορυφαία brands όπως η Rolex, η Mercedes-Benz, η Gillette και η Lindt, ενώ μία από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες του ήταν αυτή των 115 εκατ. δολαρίων με τη NetJets.

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Ο 44χρονος Φέντερερ, που αποσύρθηκε από το τένις το 2022, παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στον χώρο της μόδας και των επιχειρήσεων. Μαζί με τη σύζυγό του, Μίρκα, έχει τέσσερα παιδιά, δίδυμες κόρες 16 ετών και δίδυμους γιους 11 ετών.

Η χρηματιστηριακή βουτιά μπορεί να του κόστισε δεκάδες εκατομμύρια μέσα σε λίγες ώρες, όμως ο Φέντερερ παραμένει ένας από τους πλουσιότερους και πιο εμπορικούς πρώην αθλητές στον κόσμο.