Μαξ Φερστάπεν: Tέλος στις φήμες αποχώρησής του -O Oλλανδός ανανέωσε με τη Red Bull ως το 2030 [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μαξ Φερστάπεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Formula 1 με τα χρώματα της Red Bull, αφού έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ το τελευταίο διάστημα στον κόσμο της Formula 1, ήταν η απόφαση που θα έπαιρνε σχετικά με το μέλλον του, με το συμβόλαιό του να έληγε στο τέλος του 2028.

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Όμως η μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στην αποκάλυψη ενός performance clause που είχε μπει στο συμβόλαιο με το οποίο ο Μαξ, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να αποχωρήσει άμεσα από τη Red Bull, με McLaren και Mercedes να παρακολουθούσαν στενά την περίπτωσή του. Έτσι, η κακή απόδοση του μονοθέσιου της Red Bull, έβαλε φωτιά στις φήμες περί αποχώρησής του.

Ανατροπή και ανανέωση με τη Red Bull για τον Φερστάπεν

Όμως κόντρα σε όσα περίμεναν οι περισσότεροι, ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία μέχρι και το 2030.

Μάλιστα, σήμερα (20/08) ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Red Bull, η οποία έκανε γνωστή την είδηση με ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media της.

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«Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με την επέκταση του συμβολαίου. Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί, ώστε να επιστρέψουμε και πάλι στην κορυφή.

Αυτός παραμένει ο απόλυτος στόχος, για τον οποίο όλοι μας δουλεύουμε και τον οποίο θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε. Θέλω να ευχαριστήσω τη Red Bull, τον Laurent και όλους στην Oracle Red Bull Racing για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν.

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Το έχω πει πολλές φορές: η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και νιώθω πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Ήρθα στην ομάδα με την ελπίδα ότι θα μπορούσα να κερδίσω αγώνες. Αυτό που καταφέραμε στη συνέχεια μαζί ήταν πραγματικά υπέροχο και έχουμε μοιραστεί πολλές απίστευτες στιγμές, κατακτώντας τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Το να συνεχίσω αυτή την πορεία με την ίδια ομάδα, στην οποία βρίσκομαι σε όλη μου την καριέρα, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό και κάτι που πάντα ήθελα.

Το ότι συνεργάζομαι πλέον με τον Laurent για περισσότερο από έναν χρόνο είναι επίσης εξαιρετικό. Βλέπω ξεκάθαρα το όραμα που έχει για την ομάδα. Όλοι στο Milton Keynes πιστεύουν σε αυτό που χτίζουμε και ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο, για να παλέψουμε για περισσότερες νίκες και να διεκδικήσουμε πρωταθλήματα, καθώς συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον αυτής της ομάδας».

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