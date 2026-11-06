«Μας κάνατε περήφανους» -To μήνυμα του πιλότου προς την ομάδα του ΟΦΗ μετά τον θρίαμβο επί της Χάποελ Μπερ Σεβά - iefimerida.gr

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η αποστολή του ΟΦΗ κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής στο Ηράκλειο από το Βουκουρέστι, μετά χθεσινή σπουδαία νίκη με 0-2 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος του αεροσκάφους απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής της ομάδας της Κρήτης, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

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«Αρχικά, πρέπει να πω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή μας που έχουμε σήμερα την αποστολή του ΟΦΗ στην επιστροφή σας από το Βουκουρέστι» σημείωσε ο πιλότος και πρόσθεσε:

«Εκ μέρους όλου του πληρώματος, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για τη σημερινή σας νίκη. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Όλους εμάς τους Έλληνες, τους ανθρώπους της ομάδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος.

Αμέσως μετά οι επιβάτες του αεροσκάφους ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.