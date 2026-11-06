 «Μας κάνατε περήφανους» -To μήνυμα του πιλότου προς την ομάδα του ΟΦΗ μετά τον θρίαμβο επί της Χάποελ Μπερ Σεβά - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Μας κάνατε περήφανους» -To μήνυμα του πιλότου προς την ομάδα του ΟΦΗ μετά τον θρίαμβο επί της Χάποελ Μπερ Σεβά

Πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ
Πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ / EUROKINISSI: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η αποστολή του ΟΦΗ κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής στο Ηράκλειο από το Βουκουρέστι, μετά χθεσινή σπουδαία νίκη με 0-2 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος του αεροσκάφους απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής της ομάδας της Κρήτης, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρχικά, πρέπει να πω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή μας που έχουμε σήμερα την αποστολή του ΟΦΗ στην επιστροφή σας από το Βουκουρέστι» σημείωσε ο πιλότος και πρόσθεσε:

«Εκ μέρους όλου του πληρώματος, θα θέλαμε να σας συγχαρούμε θερμά για τη σημερινή σας νίκη. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Όλους εμάς τους Έλληνες, τους ανθρώπους της ομάδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος.

Αμέσως μετά οι επιβάτες του αεροσκάφους ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΗ πιλότος αεροσκάφος Βουκουρέστι Ποδόσφαιρο Europa League

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ