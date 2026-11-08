Μαρούσι-Ολυμπιακός 81-83: Οι «ερυθρόλευκοι» τα... χρειάστηκαν αλλά ο Γουόρντ είπε την τελευταία λέξη [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τον Τάισον Γουόρντ να πετυχαίνει το νικητήριο σουτ, ο Ολυμπιακός απέδρασε (81-83) από το Μαρούσι στην 6η αγωνιστική της Basket League.

Κανένα παιχνίδι στην Basket League δεν είναι εύκολο και ο Ολυμπιακός το κατάλαβε καλά στο Μαρούσι. Ωστόσο, οι Πειραιώτες παρότι δυσκολεύτηκαν αρκετά και κινδύνευσαν με την ήττα, βρήκαν ήρωα στο πρόσωπο του Τάισον Γουόρντ.

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Ο Αμερικανός φόργουορντ έβγαλε μία σπουδαία άμυνα και πέτυχε το νικητήριο σουτ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί τελικά 83-81.

Έτσι, οι Πειραιώτες συνεχίζουν… ατσαλάκωτοι στην Basket League με έξι νίκες, ενώ κουβαλούν το -2 από την περσινή σεζόν. Ο Γουόρντ που έγινε ο ήρωας της αναμέτρησης σκόραρε 16 πόντους, μαζί με 5 ριμπάουντ.

Στους 20 σταμάτησε ο Εβάν Φουρνιέ, με 3/12 τρίποντα και 6 ασίστ, ενώ στους 18 τελείωσε το ματς ο Σάσα Βεζένκοφ. Ενώ για το Μαρούσι, κορυφαίος ήταν ο Μαξίμ Σάλας με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

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Τρίποντα και επιθετικά ριμπάουντ το Μαρούσι, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά παράπονα από τους παίκτες του στο πρώτο ημίχρονο, για τα επίπεδα της έντασής τους στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά επιθετικά και προηγήθηκε με 7-17 στο πρώτο εξάλεπτο, αλλά το Μαρούσι βρήκε τρόπο να μπει στο ματς με τα μακρινά σουτ.

Σάλας και Ντρέσελ συνδέθηκαν και οι γηπεδούχοι ψαλίδισαν τη διαφορά στο 20-24 (10') με τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο Μπαρτζώκας αναγκαστικά έβαλε στο παρκέ τη δεύτερη πεντάδα του και το 25-34 (14') χάθηκε γρήγορα. Ο Τουλιάτος μείωσε ξανά με τρίποντο σε 31-34, ενώ ακόμα δύο μακρινά σουτ των Κασελάκη και Κόνιαρη διαμόρφωσαν το 41-41, με το Μαρούσι να μετράει 6/13 τρίποντα, αλλά και 7 επιθετικά ριμπάουντ.

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Στα… δύσκολα που παρουσιάστηκαν, βγήκε μπροστά ο Φουρνιέ με 7 σερί πόντους του. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να χτίζει ξανά μια διαφορά αλλά το Μαρούσι όχι μόνο επέστρεψε, πέρασε και μπροστά (56-55, 27').

Με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να έχουν ένα ποσοστό που πλησιάζει το 50% στο τρίποντο, αλλά ο Γουόρντ κουβάλησε την επίθεση των Πειραιωτών. Με τον Λούντζη να είναι αυτός που υπέγραψε το προβάδισμα της ομάδας του Παπαθεοδώρου στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου (65-63, 30').

Θρίλερ με υπογραφή Τάισον Γουόρντ

Το σχήμα με τον Εντζάι σε θέση σέντερ δεν έδωσε πράγματα στον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ έδειξε να κουράζεται και το Μαρούσι απέκτησε διαφορά πέντε πόντων (72-67, 34') με το τρίποντο του Κόνιαρη. Οι δύο ομάδες φανερά θα πήγαιναν σε ένα φινάλε… θρίλερ, ξεκινώντας από την αφετηρία των 74 πόντων στα τελευταία 3'30''.

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Ο Φουρνιέ έβαλε τον Ολυμπιακό μπροστά με 2 (77-79) 1'40'' πριν το φινάλε, με τον Ντρέσελ όμως να απαντά. Ο Γουόρντ αστόχησε στα 55'', ο Κασελάκης έκανε επιθετικό φάουλ και ο Τζόσεφ σκόραρε με floater για το 79-81, αλλά έκανε φάουλ στον Γουόκερ για βολές στα 14.4''.

Ο Αμερικανός ισοφάρισε, αλλά ένας άλλος Αμερικανός, ο Γουόρντ σκόραρε για το 81-83, το οποίο τελικά αποδείχθηκε νικητήριο καλάθι, αφού ο Λούντζης σε ένα δύσκολο σουτ στα 3'' που απέμεναν, σχεδόν από το κέντρο βρήκε σίδερο. Έτσι οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από το Μαρούσι και έκαναν το 6/6.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 41-41, 65-63, 81-83.