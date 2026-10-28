Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2: Αυτό το μεσημέρι ανήκε στον Θρύλο του Ελ Αραμπί! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μαρκό του Ελ Αραμπί και έκανε το 3/3 στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με γκολ των Μανώλη Σάλιακα και Νταβίντ Κάρμο.

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει στο Κύπελλο Ελλάδος ο Ολυμπιακός που έκανε ερυθρόλευκη επέλαση στο γήπεδο της Μαρκό, εκεί όπου δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα οι οπαδοί των δυο ομάδων. Οι αμυντικοί του έδωσαν τη λύση για να έρθει το 2-0, με τους Σάλιακα και Κάρμο να «υπογράφουν» το τρίποντο που οδηγεί τους Πειραιώτες στους 9 βαθμούς και την δεύτερη θέση στην βαθμολογία.

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Οι δυο «μικροί», Τουφάκης και Φίλης είχαν τις ευκαιρίες του, ενώ ο Ελ Αραμπί βρέθηκε ως αντίπαλος του Ολυμπιακό στο χορτάρι, αλλά καταχειροκροτήθηκε. Οι Πειραιώτες έψαξαν περισσότερα γκολ μιας και έχουν τη δική τους σημασία στην League Phase και βάζουν πλώρη για την απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Η επόμενη πρόκληση στο Κύπελλο Ελλάδος για τον Ολυμπιακό έχει... ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό, ενώ η πρωτοπόρος της Super League 2, Μαρκό που είχε δοκάρι στο ματς με τους «ερυθρόλευκους», έχει να δώσει ένα ακόμη παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου έχοντας συγκεντρώσει έναν βαθμό που την βρίσκει στην 13η θέση της βαθμολογίας.

Προηγήθηκε με σουτ του Σάλιακα ο Ολυμπιακός στο 15'

Ο Ολυμπιακός μπήκε με διάθεση να κυριαρχήσει από τα πρώτα λεπτά όπου είχε τη μπάλα στα πόδια του και προσπαθούσε να βρει τους χώρους για να απειλήσει. Ο 20χρονος μέσος των Πειραιωτών, Τουφάκης δοκίμασε τα πόδια του στο 6ο λεπτό ωστόσο βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της Μαρκό.

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Ένα σουτ του Πουέρτα (7') και μια κεφαλιά του Κάρμο (9') πέρασαν άουτ προτού ανοίξει ο Ολυμπιακός το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Σάλιακα που με δυνατό εξαιρετικό συρτό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Έξαρχο και έδωσε τη λύση στην ομάδα του για το 1-0.

Η Μαρκό είχε μεγάλη στιγμή για να φέρει το ματς στα ίσα εννέα λεπτά αργότερα (24'), όταν και μετά από λάθος του Σμαΐλοβιτς, βγήκε κάθετη για τον Ελ Αραμπί που βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον Πόποβιτς σε διαγώνιο σουτ που εξαπέλυσε.

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Πριν πάνε οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα, ένα σουτ του Τουφάκη στο 28' πέρασε εκτός, ενώ η καλή στιγμή για δεύτερο γκολ ήρθε στο 34' με φαλτσαριστό σουτ του Φίλη εκτός περιοχής κπου πέρασε λίγο δίπλα από την αντίπαλη εστία. 1(1) - 8(3) οι τελικές και 26%-74% η κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο.

Έχασε ευκαιρία η Μαρκό, έκανε το 0-2 με τον Κάρμο ο Ολυμπιακός

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο δεύτερο μέρος άνηκε στην Μαρκό που αν και έπαιζε πιο κλειστά, προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της όταν έβγαινε στην κόντρα. Όλα ξεκίνησαν όταν στο 55', ο Νεκούλ βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, εκτέλεσε, με τον Πόποβιτς να αποκρούει και τον Κάρμο μαζί με το δοκάρι να στερούν την ισοφάριση στους γηπεδούχους.

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Η... απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 64ο λεπτό όταν και ο Πουέρτα έστρωσε τη μπάλα στον Τουφάκη που επιχείρησε συρτό σουτ λίγο έξω από την περιοχή. Το γκολ που έψαχνε ο Ολυμπιακός ήρθε στο 71ο λεπτό, αυτή τη φορά από στημένη φάση, με εκτέλεση κόρνερ του Πουέρτα και κεφαλιά του Κάρμο για το 0-2.

Στα τελευταία λεπτά, ο Ολυμπιακός έψαξε κι άλλο γκολ για να διευρύνει το προβάδισμά του δίχως όμως να βρει τη μεγάλη φάση για να σκοράρει, με το 0-2 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και τους Πειραιώτες να αποθεώνονται από τον κόσμο τους στις εξέδρες.

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Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Σμάλης, Στάμου, Τσάκνης (72' Κοπανίδης), Κωνσταντόπουλος (81' Σκαρλατίδης), Φατιόν, Αλεξόπουλος (72' Μπετσίροβιτς), Οικονομίδης, Νέκουλ (59' Μεντόσα), Ελ Αραμπί (59' Γιόχανσον).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (76' Μπακούλας), Έσε (87΄ Σιπιόνι), Μαρτίνς (Μπέιλι), Πουέρτα (87' Φορτούνης), Τουφάκης, Μάριους (61' Γιάρεμτσουκ).