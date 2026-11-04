Μάρκο Νίκολιτς: «Δεν παίξαμε για τις εντυπώσεις, αλλά για να νικήσουμε την Ρεάλ -Είμαι υπερήφανος για τους παίκτες μου» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι είναι υπερήφανος, αλλά και λυπημένος, μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ με 3-2 από την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Η ΑΕΚ τα έδωσε όλα, πραγματοποίησε συγκλονιστική εμφάνιση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως «λύγισε» στο φινάλε από το «buzzer-beater» του Βαλβέρδε, με τον Ουρουγουανό να «χαρίζει» τη νίκη με 3-2 στην ομάδα του με ένα σουτ-οβίδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Μετά την λήξη του σπουδαίου παιχνιδιού, ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι είναι τιμή για την ομάδα του και τον ίδιο τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ τόνισε ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του, ξεκαθαρίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει το πρωτάθλημα.

Μάρκο Νίκολιτς: «Είναι πολύ ωραίο να λέει ο Μουρίνιο τέτοια λόγια»

«Είναι πολύ ωραίο να λέει ο Ζοσέ, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου τόσο ωραία λόγια. Είναι πολύ ευχάριστο και τον ευχαριστώ. Είναι ένας πραγματικός θρύλος. Έχω δύο δυνατά συναισθήματα. Είμαι περήφανος και λυπημένος. Είμαι περήφανος για την εικόνα των φιλάθλων μας και επειδή κάναμε μια φανταστική εμφάνιση, όμως είμαι λυπημένος επειδή φάγαμε ένα ατυχές γκολ στο τέλος.

Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να κρατήσουμε τα καλά για τα επόμενα παιχνίδια. Δεν έχουμε χρόνο να είμαστε λυπημένοι. Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε.

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Είπα στους παίκτες μου ότι πρέπει να είναι υπερήφανοι και ευχαριστημένοι. Είναι μαχητές. Είναι λογικό να υπάρχει στενοχώρια. Παίζουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο κόντρα σε σπουδαίες ομάδες. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες για το μέλλον και να ανεβάσουμε το επίπεδό μας».

Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαστε υπερήφανοι και στενοχωρημένοι»

Για το παιχνίδι και τα συναισθήματά του: «Τι να πω μετά από ένα τέτοιο ματς; Έχουμε δύο έντονα συναισθήματα: είμαστε περήφανοι, αλλά και πολύ στενοχωρημένοι. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, για τη συμπεριφορά τους και την ποιότητα που έβγαλαν, αλλά είμαστε πολύ στενοχωρημένοι για το αποτέλεσμα.

Είμαστε μια μαχητική ομάδα, θέλουμε πάντα να παίρνουμε κάτι από τα παιχνίδια. Δεν έχουμε χρόνο να κλαίμε. Πρέπει να δούμε αυτό το ματς ως επένδυση. Το κλειδί του παιχνιδιού ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ. Αν αργούσε περισσότερο, ίσως να παίρναμε κάτι παραπάνω, ίσως και τη νίκη.

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Λυπάμαι για τους παίκτες, γιατί άξιζαν περισσότερα, αλλά και για τους φιλάθλους μας. Υπάρχει μια χημεία με τους φιλάθλους και πρέπει να την προστατεύσουμε. Είναι έξυπνοι, νιώθουν την ενέργεια και θα στηρίξουν την ομάδα, όπως έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

Το Champions League είναι το κορυφαίο επίπεδο. Είχαμε δύσκολη κλήρωση, με Ρεάλ, Σίτι, Κόμο, Ρόμα, Ντόρτμουντ, τη Γαλατάσαραϊ με τις μεγάλες επενδύσεις και δύο ομάδες σχετικά κοντά μας. Τη ΛΑΣΚ την κερδίσαμε, από τη Σαχτάρ χάσαμε κάτω από άτυχες περιστάσεις. Η συμμετοχή είναι χρήσιμη για εμάς. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να το μεταφέρουμε αυτό στα παιχνίδια του πρωταθλήματος».

Για την προετοιμασία της ομάδας και τις απαιτήσεις του προγράμματος: «Δεν είναι κάτι απλό. Οι άνθρωποι που κατανοούν το ποδόσφαιρο ξέρουν ότι είναι δύσκολο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Η Ρεάλ ήρθε με τη βασική της ενδεκάδα. Θεωρήσαμε ότι θα έκανε ροτέισον, αλλά ήρθε με τους βασικούς έντεκα. Μόνο ο Γκιουλέρ έμεινε πίσω.

Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο συναισθηματικά, ψυχολογικά και σωματικά να βρίσκεσαι κάθε τρεις ημέρες στο κορυφαίο επίπεδο. Σήμερα το κάναμε, πριν από τρεις ημέρες όχι. Πρέπει να το κάνουμε ξανά απέναντι στον Λεβαδειακό.

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Θα πω ξανά ότι το πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητά μας. Είναι αυτό που θα κυνηγάμε μέχρι τέλους. Στο Champions League το κίνητρο είναι τεράστιο, υπάρχει μεγάλη συναισθηματική δαπάνη. Αυτά τα παιχνίδια αφήνουν ουλές. Πρέπει να έχεις μεγάλο σύνολο, στο οποίο όλοι θα παίζουν αποτελεσματικά.

Το τελευταίο διάστημα παίξαμε με Σαχτάρ, Σίτι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ. Μετά τη διακοπή θα έχουμε Κόμο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Κάποιες φορές θα υπάρχουν τέτοια σκαμπανεβάσματα».

Για την ενέργεια και τη φυσική κατάσταση: «Η προσπάθεια της ομάδας ήταν μεγάλη. Είπα από την αρχή ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη σημερινή απόδοση. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Όταν βλέπεις την ομάδα να δίνει την ψυχή της στο χορτάρι, είναι υπέροχο. Αυτό θέλω να προστατεύσω, αυτό μου αρέσει στην ΑΕΚ μας.

Με τέτοιο καλεντάρι είναι αδύνατο να είσαι κάθε δύο ή τρεις ημέρες στο ίδιο επίπεδο. Σήμερα η δαπάνη ήταν τεράστια σε όλα τα επίπεδα.

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Αντικειμενικά, κατά την άποψή μου, νιώθουμε στενοχώρια μετά το ματς, γιατί θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα. Σημείο-κλειδί ήταν το δεύτερο γκολ της Ρεάλ. Αν αντέχαμε περισσότερο, θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και στη νίκη.

Η συμπεριφορά μας ήταν θαρραλέα. Σε κάποια αντεπίθεση χάθηκε η μπάλα. Αν ο Ζίνι είχε περάσει τον αντίπαλό του, ίσως να κάναμε εμείς το 3-2. Αυτό δείχνει τη νοοτροπία μας. Είμαστε ικανοποιημένοι, πληρώσαμε το τίμημα. Αν όλοι είμαστε ευφυείς, θα αξιοποιήσουμε τη σημερινή εμφάνιση».

Μάρκο Νίκολιτς: «Μπήκαμε στο παιχνίδι για να κερδίσουμε την Ρεάλ»

Για το αν έπρεπε η ΑΕΚ να αμυνθεί στο φινάλε: «Ναι, μπορούμε να το δούμε κι έτσι. Η προσέγγισή μας από την αρχή, η πνευματική προετοιμασία μας, ήταν να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Δεν βγήκαμε για να κάνουμε απλώς καλή εντύπωση. Δεν αποζητώ την καλή εντύπωση.

Είπα στον Ζοσέ ότι τον σέβομαι απεριόριστα, παντού φέρνει αποτελέσματα. Η δική μας προσέγγιση ήταν αυτή του αποτελέσματος. Αν είχαμε πιο φρέσκα πόδια, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό και ίσως τώρα να γιορτάζαμε. Ήταν εξαιρετική η ποιότητα της Ρεάλ στο φινάλε, εξαιρετική η ατομική ποιότητά της, και πληρώσαμε το τίμημα».

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Για το σχόλιο του Μουρίνιο για τον ίδιο: «Δεν άκουσα τη δήλωσή του. Δεν είμαι παίκτης, είμαι προπονητής. Όταν το ακούς από κάποιον σαν τον Μουρίνιο, είναι τεράστιο κομπλιμέντο. Για εμένα είναι ο καλύτερος όλων.

Τα Μέσα παρουσιάζουν τα πράγματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και είναι εύκολο να επηρεάσουν τον κόσμο. Υπάρχουν μοδάτοι προπονητές χωρίς αποτελέσματα και υπάρχει και ο Ζοσέ Μουρίνιο, που βρίσκεται εδώ και 25 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο και κερδίζει τίτλους».