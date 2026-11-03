Μάρκο Νίκολιτς: «Να βγάλουμε τη μαγεία του γηπέδου μας, δεν θα παίξουμε τίκι τάκα απέναντι στη Ρεάλ» -Τι είπε για τον Ρότα - iefimerida.gr

Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ, ενόψει του σπουδαίου αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Η ΑΕΚ αφήνει πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό και στρέφει ξανά την προσοχή της στο Champions League. Εκεί όπου έχει... ραντεβού με την ιστορία, καθώς υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάμεστη «Allwyn Arena» το βράδυ της Τετάρτης (4/11, 19:45).

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Στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της σπουδαίας «μονομαχίας», ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι θα είναι αφελές να προσπαθήσουν οι «κιτρινόμαυροι» να παίξουν τίκι τάκα απέναντι στους «Μερένχες», ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Λάζαρου Ρότα.

Μάρκο Νίκολιτς: «Δεν μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τίκι τάκα απέναντι στη Ρεάλ»

Στην αρχική τοποθέτησή του: «Καλησπέρα. Έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι αύριο. Μετά την κλήρωση, πριν από δύο μήνες, όλοι μιλούσαν για την αυριανή αναμέτρηση. Έχουμε καλεσμένη ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα στον ποδοσφαιρικό κόσμο, τη Ρεάλ, με καταπληκτικούς παίκτες, αστέρες του ποδοσφαίρου και έναν μεγάλο προπονητή.

Θα υπάρχει ενθουσιασμός, είναι η 100ή αναμέτρηση στο νέο μας γήπεδο. Είναι μεγάλη πρόκληση να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μην είμαστε αφελείς ότι μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τίκι τάκα απέναντι στη Ρεάλ. Θα βγάλουμε την προσωπικότητά μας, θα τρέξουμε, θα βγάλουμε ενέργεια. Αυτό το γήπεδο έχει μια μαγεία. Να προκαλέσουμε αυτή τη μαγεία να βγει με τη στάση μας και να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες. Έτσι θα ελπίζουμε σε καλό αποτέλεσμα.

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Είναι μια μεγάλη πρόκληση, αξίζουμε να είμαστε εδώ. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει προτεραιότητα, λόγω αυτών των αγώνων είμαστε στο Champions League. Όλοι να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια διδακτική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 14-15 μήνες, όταν ερχόμασταν από περίοδο χωρίς νίκη σε ντέρμπι.

Σταδιακά χτίσαμε κάτι, έχουμε μια ομάδα που εξελίσσεται, ανεβαίνουμε βήμα βήμα ως περιβάλλον, ως οργανισμός. Μπήκαμε στο Conference, πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να παίζουμε ντέρμπι και ματς με Σίτι και Ρεάλ σε μικρό διάστημα. Έχω εμπιστοσύνη σε όλους ότι, σε μια δύσκολη περίοδο γεμάτη προκλήσεις, εμείς θα αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο. Είμαστε χαρούμενοι για τον αγώνα, αυτό είναι το καθήκον μας».

Μάρκο Νίκολιτς για Ρότα: «Είναι έτοιμος για την σημερινή προπόνηση, ελπίζουμε να μπορεί να συμβάλει αύριο»

Για τον Ρότα και τα πλάνα του απέναντι στη Ρεάλ: «Όσον αφορά τον Ρότα, είναι έτοιμος για την προπόνηση σήμερα, ελπίζω να μπορεί να συμβάλει αύριο. Με γνωρίζετε πάνω από ένα έτος, έχω περάσει μεγαλύτερες δυσκολίες και δεν γκρινιάζω, δεν ψάχνω δικαιολογίες. Έχω ένα σύνολο παικτών και τους εμπιστεύομαι. Μέσα στη σεζόν θα χρειαστούν όλοι, πρέπει να είναι έτοιμοι όταν κληθούν.

Θεωρώ ότι ο Λάζαρος θα είναι έτοιμος. Ο Ζοάο είναι κλινήρης και θέλω να του ευχηθώ ταχεία ανάρρωση για την πνευμονία. Είναι κάτι δύσκολο, είναι ισχυρός και σύντομα θα γυρίσει. Ο Στρακόσια έχει γυρίσει, είναι μαζί μας. Σας έδωσα μια πλήρη ιατρική ενημέρωση.

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Δουλειά μου είναι να προστατεύσω τον σύλλογο. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε ήττες, σιχαίνομαι να χάνω, όπως στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Θα συνέβαινε αυτό κάποια στιγμή, αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος.

Θα ήταν αφελές να βγούμε με τη Ρεάλ και να παίξουμε τίκι τάκα. Δεν θα ικανοποιηθώ αν παίξω απλά για την εικόνα. Είναι η πιο δύσκολη αναμέτρηση στο 1,5 έτος. Πρέπει να τρέξουμε, να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, γιατί οι αντίπαλοι, αν τους δώσεις την παραμικρή ευκαιρία, θα το εκμεταλλευτούν. Πρέπει να βάλουμε φωτιά στις εξέδρες».

Μάρκο Νίκολιτς: «Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τον Γιόβιτς»

Για τον Γιόβιτς και τη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς, έχει συμβάλει πολύ πέρυσι και φέτος με τα γκολ και τις ασίστ του. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αξιολογήσω παίκτες και ομάδες με βάση μια στιγμή της σεζόν.

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αγώνα κάθε τρεις μέρες, δεν έχεις χρόνο μετά από μια νίκη να είσαι χαρούμενος. Στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλοι οι σύλλογοι έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Σημασία έχει πώς νιώθεις στο τέλος της σεζόν, όχι σε μια στιγμή μέσα στη σεζόν. Από πέρυσι που ήρθε, ο Λούκα έχει συμβάλει, έχει βάλει σχεδόν 30 γκολ. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».

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Φιλίπε Ρέλβας: «Θα βγάλουμε τον καλύτερό μας εαυτό κόντρα στη Ρεάλ»

Για την κατάσταση της ΑΕΚ και το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Καλησπέρα σε όλους. Τέτοια ματς είναι ιδιαίτερα. Έχουμε παίξει σημαντικούς αγώνες και τις τελευταίες δύο ημέρες έχουμε επικεντρωθεί σε αυτόν. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε αυτές τις ομάδες, να δείξουμε ότι έχουμε βελτιωθεί, την ποιότητά μας, να δείξουμε όμως και σεβασμό στη Ρεάλ. Έχουν τους κορυφαίους παίκτες. Να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή για το αποτέλεσμα.

Είναι θρύλος ο Μουρίνιο, όλοι οι παίκτες είναι υψηλής ποιότητας. Όμως έχουμε μια καλή ομάδα, έχουμε ικανότητες που θα μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε το παιχνίδι. Με τη βοήθεια των φιλάθλων μας πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά αύριο».

Για το ότι θα αντιμετωπίσει παίκτες όπως ο Εμπαπέ και ο Βινίσιους: «Το συναίσθημα είναι όμορφο. Πρέπει να απολαύσουμε τον αγώνα, αλλά να δώσουμε έμφαση στο ματς και να βγάλουμε την προσωπικότητά μας στο γήπεδο».

Για το ότι ο Νίκολιτς περιμένει πολλά από την ομάδα: «Δεν είμαστε στην καλύτερή μας περίοδο, έχουμε κάποιες ήττες. Το ποδόσφαιρο έχει τέτοιες περιόδους. Ανήκει στο παρελθόν, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή για να είμαστε στην καλύτερή μας κατάσταση. Αύριο μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».