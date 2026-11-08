Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Κουτέσα θα πάρει την θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα -Υπάρχει πέναλτι που δε δόθηκε στον Μουκουντί» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στις δηλώσεις του μετά την δύσκολη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού, ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι ο Κουτέσα θα πάρει την θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, όμως «λύγισε» την αντίσταση του αξιόμαχου Λεβαδειακού, επικρατώντας με 2-1 για την 10η αγωνιστική της Super League. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε ότι ο Κουτέσα θα αντικαταστήσει τον Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα, μετά τον τραυματισμό του Ουκρανού.

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Επιπλέον, γνωστοποίησε πως η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα δώσει ανοιχτό φιλικό αγώνα κόντρα στην ΑΕ Λεμεσού, κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 12:00.

Μάρκο Νίκολιτς στο flash interview: «Μην ξεχνάμε ότι την Τετάρτη παίζαμε με τη Ρεάλ»

«Περιμέναμε μία καλά οργανωμένη ομάδα με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα, που θα επιδίωκε να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις και να παίρνει τις δεύτερες μπάλες. Στα πρώτα 20-25 λεπτά θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το ματς με τις ευκαιρίες του Γιόβιτς και του Βάργκα. Δεχθήκαμε ένα γκολ όπως το δεχθήκαμε και αυτό έφερε φυσιολογικά έφερε εκνευρισμό.

Στο δεύτερο μέρος όμως, μπήκαμε δυνατά, γυρίσαμε το ματς και ελέγξαμε την αναμέτρηση μέχρι την κόκκινη κάρτα. Αυτή έφερε μία οπισθοχώρηση, ωστόσο ήταν μία πολύ σημαντική νίκη. Μην ξεχνάμε ότι παίξαμε εδώ την Τετάρτη με τη Ρεάλ, σε ένα ματς γεμάτο ενέργεια και τα συναισθήματα».

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Μάρκο Νίκολιτς: «Υπήρξε ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Μουκουντί»

Στο αρχικό του σχόλιο στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε: «Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, τρεις μέρες μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης όπου καταναλώσαμε πολλές σωματικές και ψυχικές δυνάμεις. Επηρέασε τους παίκτες και δεν είχαμε την ένταση που θέλαμε. Πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη. Ακολουθεί η διακοπή. Έχουμε ξανά αρκετούς παίκτες στις Εθνικές που ελπίζουμε να γυρίσουν υγιείς. Θα έχουμε τέσσερις μέρες ρεπό και ένα φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού.

Ξεκινήσαμε καλά, παίζαμε με μια καλά οργανωμένη ομάδα. Είχαμε τον έλεγχο, κάναμε ευκαιρίες, υπήρξε και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Μουκουντί που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεχθήκαμε ένα γκολ που δημιούργησε εκνευρισμό, αλλά, με την έναρξη του δευτέρου μέρους και με την είσοδο του Γκατσίνοβιτς γυρίσαμε το παιχνίδι και πήραμε τρεις βαθμούς που αξίζαμε».

Για τις διαμαρτυρίες του προπονητή του Λεβαδειακού: «Δεν σχολιάζω άλλους. Αν το κάνω θα είμαστε πίσω μετά τη διακοπή».

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Για την εμφάνιση του Χριστακόπουλου και για ποιον λόγο έγινε αλλαγή: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πήρε λεπτά συμμετοχής ένα παιδί από τις ακαδημίες. Η αλλαγή έγινε και αυτό ήταν εμφανές στα πέντε πρώτα λεπτά του ημιχρόνου. Οι αλλαγές δεν γίνονται μόνο όταν παίζεις άσχημα. Μπορείς να θες μια άλλη ιδέα, να φέρεις έναν πιο επιθετικογενή παίκτη. Δεν είναι τα πάντα άσπρο ή μαύρο».

Μάρκο Νίκολιτς: «Ο Κουτέσα θα αντικαταστήσει τον Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα»

Για το τι περιμένει να δει βελτιωμένο μετά τη διακοπή: «Όχι κάτι ιδιαίτερο. Με εξαίρεση το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ επηρεάζουν την ομάδα και ψυχικά και σωματικά. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Η σεζόν είναι απαιτητική. Συνολικά μετά τη Ρεάλ παίζοντας απέναντι σε έναν καλά οργανωμένο Λεβαδειακό πήραμε ένα σημαντικό τρίποντο. Ακολουθεί μια απαιτητική περίοδος μετά τη διακοπή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Υπάρχουν παίκτες που μπαίνουν τώρα πιο δυνατά όπως ο Αριάγκα και ο Κάρινεν. Ο Κουτέσα θα πάρει τη θέση του Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα. Χρειαζόμαστε μια πνευματική φρεσκάδα, αυτό πρέπει να βελτιώσουμε. Η ομάδα βασίζεται στην ενέργεια. Είναι σημαντικό να έχουμε ψηλά επίπεδα ενέργειας και να έχουμε αρκετούς παίκτες διαθέσιμους για να μπορούμε να το ξεπερνάμε. Δεν γίνεται να είσαι πάντα τοπ σε αυτό το επίπεδο».

Για το αν οι αλλαγές του στην ενδεκάδα στους παίκτες του άξονα της μεσαίας γραμμής οφείλονται στα συνεχόμενα παιχνίδια ή και στον αντίπαλο: «Και οι δύο είναι οι λόγοι. Θέλουμε φρέσκα πόδια. Οι παίκτες πολεμούν πολύ εκεί. Επίσης πρέπει να βλέπουμε και την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά. Υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός. Όταν παίζεις στο Τσάμπιονς Λιγκ οι αναμετρήσεις αυτές αφήνουν ουλές στην ομάδα και πρέπει να βρίσκεις πάντα παίκτες που είναι στο 100%. Όλοι είναι απαραίτητοι».

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Μάρκο Νίκολιτς: «Περιμένω τον Ζίνι μετά την διακοπή»

Για την απουσία του Ζίνι από την αποστολή: «Είχε κάτι, όχι ακριβώς τραυματισμό. Ήταν μια από τις ουλές που άφησε η αναμέτρηση με τη Ρεάλ. Τον περιμένω να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή».

Για την παρουσία του Μάγερ στον άξονα και για το ότι ο Γκατσίνοβιτς βοηθάει σε όλες τις θέσεις: «Ο Γκατσίνοβιτς είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Δεν είναι βασικός με την παλιά έννοια. Καταλαβαίνει τον ρόλο του, στην περσινή σεζόν έπαιξε σε ντέρμπι και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε διαφορετικές θέσεις έχοντας σωστή συμπεριφορά. Είναι πέντε χρόνια στην ομάδα και είναι πολύ χρήσιμος γιατί παίζει σε πολλές θέσεις.

Η καλύτερή του θέση είναι δεύτερος επιθετικός. Ο Μάγερ είναι ένας υβριδικός παίκτης, παίζει από αμυντικό χαφ μέχρι δεκάρι. Έχει ποιότητα με την μπάλα στα πόδια και ως δεύτερος μέσος βοηθάει ποιοτικά. Δίνει τη δυνατότητα η παρουσία του να αξιοποιήσουμε κι άλλους παίκτες. Καλύπτει τον μεγαλύτερο αριθμό χιλιομέτρων μαζί με την ποιότητά του δίνοντας τα πάντα στο γήπεδο».