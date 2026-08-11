Μάρκο Νίκολιτς για τον τελικό του Super Cup: «Πρέπει να το δούμε σαν γιορτή» -Πού πιστεύει ότι θα κριθεί ο τίτλος - iefimerida.gr

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι ο τελικός του Super Cup με τον ΟΦΗ για την ΑΕΚ ξεκινάει από το 50-50, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του ετοιμάζεται να «πολεμήσει» για τον τίτλο.

Με κούπα ολοκλήρωσε την περυσινή χρονιά η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με κούπα θέλει να αρχίσει και τη νέα, με τον πρώτο τίτλο της σεζόν να περνά από το Παγκρήτιο, εκεί όπου ο Δικέφαλος ετοιμάζεται να τα δώσει όλα κόντρα στον Κυπελλούχο ΟΦΗ (12/8, 20:00), στον πολυαναμενόμενο τελικό του Super Cup όπου η «Ένωση» θα έχει δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς της.

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«Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές που θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλα τα 90 λεπτά και εκείνος που θα πολεμήσει για κάθε μπάλα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Μάρκο Νίκολιτς: «Πολεμάμε για έναν τίτλο»

Για το κίνητρο που έχει η ΑΕΚ: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο όμορφο νησί της Κρήτης, είναι μεγάλη μας χαρά σε έναν χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλαθλοι της ομάδας μας και είναι ωραίο ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο υπεύθυνους Τύπου.

Αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, για ένα τρόπαιο, είναι ένας τελικός και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται στην αρχή της σεζόν, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που η ελληνική ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των εγχώριων και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

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Σε άλλες χώρες το κάνουν στα μέσα της χρονιάς και οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται οπότε σε μια τέτοια περίπτωση αν είχαμε κάτι τέτοιο και εμείς θα ταξιδεύαμε στα μέσα της χρονιάς. Σε ότι αφορά τη δική μας την ομάδα έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία.

Είμαστε όλοι υγιείς δεν έχουμε τραυματισμούς τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο οι προπονήσεις και η ένταση σε αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές».

«Το ματς ξεκινάει 50-50, εξαιρετικός ο ΟΦΗ»

«Αύριο το ματς ξεκινάει από το 50-50, αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Θα έχουμε και την υποστήριξη 7-8 χιλιάδων δικών μας φιλάθλων καθώς η αναμέτρηση θα είναι πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος.

Θα είναι μια πολύ δύσκολη πρόκληση για εμάς, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα, όπου στον πάγκο στης βρίσκεται ένας εξαιρετικός προπονητής. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητή Κόντη έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και είναι πανάξιοι Κυπελλούχοι, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη δική μας δουλειά».

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«Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τον τελικό»

«Θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή και συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές που θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλα τα 90 λεπτά και εκείνος που θα πολεμήσει για κάθε μπάλα.

Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχω μεταφέρει και στους παίκτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση, αναμένω και από τους δικούς μας παίκτες να το καταλάβουν απολύτως και κλείνοντας συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, αυτό αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για εμάς».

«Σεβόμαστε την διοργάνωση, χαμηλά το κεφάλι»

Για την πίεση που είχε το προηγούμενο καλοκαίρι και τη διαφορετική πίεση που έχει φέτος: «Όπως είχε πει ο καλός μου φίλος Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα ότι έγινε στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά όμως είναι ιστορία. Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο και σε αυτό το ερώτημα το οποίο δεχτεί πολλές φορές.

Εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση, σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και είμαστε όλοι απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά βασιστήκαμε σε ένα χαρακτηριστικό. Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι να είμαστε μετριοπαθείς και να βλέπουμε κάθε ματς με τη σειρά.

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Αυτό θα κάνουμε και φέτος δεν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε και το βέβαιο είναι ότι η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί μια γιορτή για το ποδόσφαιρο, καθώς θα έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες με φιλάθλους και των δύο ομάδων οπότε πρέπει να το δούμε σαν γιορτή και όσον αφορά εμάς πρέπει να κάνουμε το 100% για να έχουμε και αυτό το μικρό ποσοστό τύχης για να έρθει ο τίτλος στα χέρια μας».

«Έχουμε παίκτες τους οποίους εμπιστευόμαστε»

Για το αν θεωρεί την αναμέτρηση αυτή πρόβα τζενεράλε της σεζόν και για τους κανόνες της ΕΠΟ: «Προφανώς και δεν υπάρχει αίσθηση ότι είναι κάποιου είδους πρόβα, είναι ένας τελικός, ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν το τρόπαιο τον προσεγγίζουμε και αυτό είναι που κάνει την αναμέτρηση σημαντική. Οι κανόνες είναι αυτοί που είναι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.

Τέτοιου είδους αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο ενός έτους στις ομάδες προκειμένου όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Εμείς από ην πλευρά μας είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίκτες τους οποίους εμπιστευόμαστε είτε είναι νέοι, είτε πιο μεγάλοι σε ηλικία, είτε Έλληνες, είτε ξένοι, δεν το κοιτάμε αυτό, έχουμε όλοι εμπιστοσύνη σε όλους.

Το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες αυτό είναι το χαρακτηριστικό που κοιτάμε. Το bonus είτε έιναι 5 ή 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές».

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Πέτρος Μάνταλος: «Θέλουμε να κερδίσουμε»

Για τη σημασία να ξεκινήσει τη σεζόν με τίτλο η ΑΕΚ: «Όταν υπάρχει ένας τίτλος είναι ευπρόσδεκτος, θέλουμε να τον κερδίσουμε για αυτό είμαστε εδώ. Δεν δίνω βάση στους αριθμούς, με νοιάζει το συνολικό με νοιάζει το ομαδικό και είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να πάρουμε το Super Cup».

Για το ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί με φιλάθλους των δύο ομάδων: “Το αυριανό συμβάν που θα υπάρχει κόσμος και από τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην χώρα μας να μοιάζει απίθανο. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές το θέλουν αυτό και να προσπαθήσουν οι αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος.

Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος από ένα ντέρμπι και εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα να είναι αυτή η αρχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι».

Για το που θα κριθεί ο τελικός: «Είναι δύσκολο να πεις που θα κριθεί. Νομίζω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, πιο διψασμένη, πιο εύστοχη, αυτή θα πάρει τον τίτλο».