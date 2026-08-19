Μάρκο Νίκολιτς: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα» -Το παράπονο από τους παίκτες του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ικανοποιήθηκε με το αποτέλεσμα στη Βουλγαρία, παρότι η ΑΕΚ δεν ηττήθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας στο πρώτο ματς για τα plyoffs του Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν πώς και πώς τη ρεβάνς στην Allwyn Arena, με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Champions League, μετά το 0-0 στη Βουλγαρία.

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Μπορεί αυτή η συνθήκη να μοιάζει ιδανική, ωστόσο στο μυαλό του Νίκολιτς, η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει κερδίσει στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας, έχοντας μάλιστα παράπονα από τις τελικές αποφάσεις των παικτών του.

Μάρκο Νίκολιτς: «Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς»

«Κατά πρώτον ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Δεν ήταν ιδανικός ο αγωνιστικός χώρος. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.

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Ήμασταν πιο κοντά στο να σκοράρουμε και είχαμε και το δοκάρι. Δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Είναι ανοιχτή η πρόκριση και θα παιχτεί στο γήπεδό μας.

Όλα θα κριθούν στην έδρα μας. Απλά δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν κάναμε την τελική πάσα ή δεν ήταν η τελική απόφαση σωστή. Ήμασταν πιο κοντά και θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ρεβάνς».