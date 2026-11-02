Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς 2-0: Ένα ακόμη «χρυσό» τρίποντο για την... παρέα του Ελ Αραμπί που ξεφεύγει στην κορυφή - iefimerida.gr

Η ασταμάτητη Μαρκό υπέταξε με 2-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και όχι απλά φιγουράρει άνετη και ωραία στην κορυφή της Superbet League 2, αλλά βρίσκεται στο +8 από τους αντιπάλους της.

Μετά το τεράστιο διπλό στη Νέα Σμύρνη, η Μαρκό απέδειξε για μια ακόμη αγωνιστική στο χορτάρι το πόσο φαβορί φαντάζει για την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια και στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ξεδίπλωσε την ανωτερότητά της για να έρθει η όγδοη φετινή νίκη στη Superbet League 2.

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Τρεις ακόμη «χρυσοί» βαθμοί στο... σακουλάκι της Μαρκό που συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα όπου φιγουράρει στο ρετιρέ του βαθμολογικού ταμπλό με 28 βαθμούς και είναι στο +8 από Athens Kallithea, Πανιώνιο και στο +7 από την ΑΕΛ. Στην 14η θέση με 8 πόντους ο Απόλλων Καλαμαριάς.

Superbet League 2: Η Μαρκό «καθάρισε» και τον Απόλλων Καλαμαριάς

Η Μαρκό ήταν η ομάδα που δημιούργησε τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, καταφέρνοντας να επιβάλει τον ρυθμό της και να αξιοποιήσει μία στατική φάση για να πάρει το προβάδισμα.

Ο Απόλλων Καλαμαριάς προσπάθησε στα πρώτα λεπτά να ανταποκριθεί στην πίεση των γηπεδούχων, ωστόσο στο 28ο λεπτό η άμυνά του δεν κατάφερε να απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Παύλος Κυριακίδης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μιούλερ, με δυνατή κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Συλλέκτη για το 1-0.

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Λίγο πριν από την ανάπαυλα, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Μαρκό απείλησε ξανά. Ο Παυλίδης έκανε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, ο Μιούλερ επιχείρησε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, όμως ο Συλλέκτης αντέδρασε δύσκολα, παραχωρώντας κόρνερ.

Στην επανάληψη, ο Απόλλων Καλαμαριάς παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα και προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ωστόσο, στο 71ο λεπτό η Μαρκό βρήκε και δεύτερο γκολ, με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Μεντόζα ανέλαβε την εκτέλεση φάουλ από τη δεξιά πλευρά, σε θέση που θύμιζε κοντινό κόρνερ, και με μια εξαιρετική εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Εξαρχος, Τσάκνης, Καστάνιο, Στάμου, Κωνσταντακόπουλος (56' Οικονομίδης), Ντέτλερ (90' Χέρεζ), Κυριακίδης, Παυλίδης (56' Μεντόζα), Μιούλερ, Ελ Αραμπί (75' Βοΐλης), Αλεξόπουλος (75' Μπουσάι)

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Απόλλων Καλαμάριας (Φόρης Κάκογλου): Συλλέκτης, Αθανασίου (83' Μοσχόπουλος), Πέρεζ, Τσιμπούκας, Τσαπακίδης, Πιαστόπουλος, Καραμπέρης, Κένεντι (80' Βοριαζίδης), Μανωλάκης, Κεδίκογλου (79' Σπανδωνίδης), Κυριακίδης (83' Πατρινός)