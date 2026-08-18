Μαρία Μαγκουλιά: «Οι πρωταθλητές του πληκτρολογίου με μηδενική γνώση επιλέγουν να κρίνουν τους αθλητές» - iefimerida.gr

Με αφορμή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Μαγκουλιά μίλησε για τους «προπονητές του πληκτρολογίου, μέσω ανάρτησης στα social media.

Με ανάρτησή της στα social media, η Μαρία Μαγκουλιά μίλησε για όσους κριτικάρουν τις αποδόσεις των αθλητών πίσω από ένα... πληκτρολόγιο. Η αθλήτρια της σφαιροβολίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Μερικοί δεν καταλαβαίνουν τα αυτονόητα».

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Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Μαγκουλιά

«Δεν τοποθετούμαι συχνά δημόσια για πράγματα που θεωρώ αυτονόητα αλλά μερικοί πρέπει να τα ακούσουν γιατί μάλλον δεν είναι τόσο αυτονόητα για όλους …. Με αφορμή το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και το «λάθος» που έκανα να διαβάσω μερικά σχόλια σε άρθρα που αφορούσαν εμένα αλλά και συναθλητές μου καταλαβαίνω ότι η παιδεία ( αθλητική και μη ) είναι στα πρόθυρα εξαφάνισης.

Η πληθώρα των σχολίων είχε να κάνει με το πόσο άξιοι είμαστε να βρισκόμαστε σε αυτή την διοργάνωση ή όχι .Από κει και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι όσοι τα σχολίασαν αυτά δεν έχουν ιδέα για το πώς λειτουργεί ο αθλητισμός και πως γινόταν οι προκρίσεις σε τέτοιους αγώνες . Όσοι βρεθήκαμε σε αυτόν και παρόμοιους αγώνες δεν πήγαμε γιατί δεν είχαμε τι καλύτερο να κάνουμε Αύγουστο μήνα ή γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε διακοπές τζάμπα εκεί ή γιατί μας έκαναν ρουσφέτι.

Για να το πω πιο απλά για να το καταλάβετε ( γιατί από ότι φαίνεται δεν μπορείτε ) οι προκρίσεις γίνονται είτε με όριο που ορίζεται από την παγκόσμια ή ευρωπαϊκή ομοσπονδία ή μέσο ρανκιν στο οποίο μπαίνουν οι 30 / 36 / 26 κτλ των κάθε αγωνισμάτων . Για να μπεις σε αυτή την λίστα πρέπει να συμπληρώσεις μια 5αδα από τους καλύτερους αγώνες τις χρονιάς και σε βαθμολογία και σε επίδοση ώστε να είσαι εκεί .

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Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κάνεις 5 αγώνες και θα είσαι καλά σε όλους . Μπορείς να κάνεις 15 για να καταφέρεις να είσαι καλά σε 5 . Δεν πάμε εκεί επειδή μας συμπαθεί η ευρωπαϊκή ομοσπονδία και μας κάνει το χατίρι γιατί είμαστε καλά παιδιά , ούτε μας βάζουν για να πάμε διακοπές .

Οι πρωταθλητές του πληκτρολογίου με μηδενική γνώση σε στίβο ή γενικότερα σε αθλητισμό επιλέγουν να κρινουν κάθε αθλητή που πήγε καλά ή κακά σε αυτό τον αγώνα χωρίς να σκεφτούν ότι πέρα από αθλητές είμαστε και άνθρωποι. Για αυτούς τους πρωταθλητές σημασία δεν έχει η συμμετοχή αλλά η νίκη και δεν αγαπάνε τον αθλητισμό όπως λένε αλλά την νίκη και την δόξα .

Πιστεύουν ότι είναι τόσο εύκολο να κερδίσεις που αν δεν το κάνεις είσαι ένα τίποτα . Μου φαίνεται γελοίο να κάθομαι και να εξηγώ τόσα απλά πράγματα αλλά δυστυχώς πρέπει να το κάνει κάποιος από ότι φαίνεται. Λοιπόν όχι κύριοι, δεν είναι εύκολο να προκριθεί κάποιος εκεί πόσο μάλλον να κερδίσει μετάλλιο σε μια τέτοια διοργάνωση.

Λυπάμαι που σας χαλάω το όνειρο αλλά έτσι είναι . Είναι στενάχωρο μετά από κάθε κακό αγώνα να " τρέμουμε " να ανοίξουμε τα σχόλια γιατί δεν ξέρουμε τι θα δούμε . Ή ακόμα χειρότερα να το κανονικοποιουμε τόσο που βάζουμε στοιχήματα για πόσες Κατάρες θα μας έχουν ρίξει . Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που είναι όσοι αγαπούν τοὺς αθλητές και όχι τις νικες τους και σε κάθε βήμα είναι δίπλα μας είτε τα πάμε καλά είτε όχι όμως όπως είπα είναι οι εξαιρέσεις χάος των σχολίων .

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Όσοι πήγαμε εκεί πήγαμε γιατί ιδρώσαμε , πονέσαμε , δουλέψαμε , χάσαμε γιορτές αργίες διακοπές με φίλους και οικογένεια γιατί προτεραιότητα μας ήταν η προπόνηση όσο εσείς κάνατε μπάνια και διακοπές .

Προφανώς όλοι θα θέλαμε να πάρουμε όσα περισσότερα μετάλλια μπορούσαμε προφανώς θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε αυτές τις διοργανώσεις προφανώς είμαστε οι πρώτοι που κρίνουμε τις επιδόσεις μας δεν περιμένουμε εσάς να μας πείτε αν τα πήγαμε καλά ή όχι .

Πίσω από κάθε αθλητή υπάρχει ένας άνθρωπος μια οικογένεια μια ομάδα που έχει δουλέψει σκληρά για αυτό και το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να ακούσει από κάποιο άκυρο ξένο βρισιές κριτικές ακόμα και κατάρες …. Όλοι μας θέλουμε να τιμήσουμε το εθνόσημο όσο καλύτερα μπορούμε όμως υπάρχουν και φορές που δεν βγαίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε και αυτό είναι οκ γιατί αυτό μας κάνει ανθρώπους και όχι ρομπότ .

Πριν γράψετε ένα σχόλιο μια κριτική σκεφτείτε τι έχετε κάνει εσείς και αν θα μπορούσατε να το κάνετε καλύτερα . Και αν φυσικά πιστεύετε ότι μπορείτε είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε μια μέρα από το γήπεδο να μας δείξετε πόσο καλοί είστε σε αυτό . Θα παρακαλούσα πολύ την επόμενη φορά που θα πείτε την κακιά σας να αναλύσετε τα παραπάνω.

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Ευχαριστώ».