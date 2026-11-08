Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πετρουλάκης και Μαρινάκου οι μεγάλοι νικητές στα 10 χιλιόμετρα - iefimerida.gr

Με νέο ρεκόρ αγώνων, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης του ΓΑΣ Ο Ιλισσός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. allwyn που έγινε και φέτος στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

H Αναστασία Μαρινάκου της ΑΕΚ, μετά τη νέα της επιτυχία στον αντίστοιχο αγώνα των γυναικών, μετρά πια έξι νίκες.

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Ο Πετρουλάκης ήταν κυριαρχικός και πέτυχε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που κατεβαίνει τα 30 λεπτά στο θεσμό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος καταγράφοντας παράλληλα την τρίτη του νίκη στην απόσταση. Από την αρχή πήρε το προβάδισμα και δεν το παρέδωσε ποτέ. Ο αθλητής του Γιώργου Ζώρζου συνέχισε διέλυσε το ρεκόρ αγώνα τερματίζοντας σε 29.40, 23 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν επίσης δικό του και μόλις 6 μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ σε δρόμο, που ανήκει επίσης στον ίδιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη κι συνοδεύτηκε με ένα πολύ καλό ρεκόρ. Ίσως να μπορούσα και καλύτερα αν δεν είχα τις προηγούμενες μέρες μία ίωση που με πήγε λίγο πίσω, παρ’ όλα αυτά είμαι ικανοποιημένος. Είναι ένα δυνατό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν. Κυνηγάω τώρα στις αρχές Γενάρη να τρέξω έναν αγώνα στη Γαλλία που πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τα 29 λεπτά που είναι και ο στόχος μου για τη νέα χρονιά», είπε ο νικητής.

Δεύτερος στην κούρσα, αλλά εκτός βαθμολογίας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Βεντούρας σε 30.57.

Μεγάλη μάχη Μαρινάκου – Αναστασάκη στις γυναίκες

Ο αγώνας των γυναικών ήταν κούρσα για δύο με την Αναστασία Μαρινάκου και την Μελίσσα Αναστασάκη να διεκδικούν τη νίκη μέχρι τα τελευταία μέτρα.

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Η κάτοχος του τίτλου είχε το προβάδισμα, αλλά στα 6,5 χλμ., η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας κατάφερε να περάσει μπροστά και έμεινε εκεί για περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Η Μαρινάκου αντέδρασε, ανέκτησε το προβάδισμα στο 8ο και μπήκε πρώτη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Με την Αναστασάκη να είναι κοντά της, η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ έδωσε ότι είχε και δεν είχε και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 33.09, πολύ κοντά στο δικό της ρεκόρ αγώνων, που είναι 33.03.Πολύ κοντά της, η Αναστασάκη με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, 33.20 και τρίτη η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), επίσης νέα προσωπική επίδοση, 34.15.

«Είναι η έκτη συνεχόμενη νίκη. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου. Είμαι μαχήτρια γιατί δεν ήμουνα προπονητικά έτοιμη αλλά πιστεύω με το τσαμπουκά μου κατάφερα να κερδίσω. Είχα δυσκολίες τις δύο τελευταίες χρονιές γιατί βγαίνουν τραυματισμοί. Τον Σεπτέμβριο πίστευα ότι δεν θα προλάβω αλλά τα κατάφερα. Είμαι χαρούμενη, αυτό που θέλω είναι να μείνω υγιής και ο στόχος μου πια είναι το καλοκαίρι στον ανοιχτό τα 5χλμ και τα 10 χλμ.» είπε η Αναστασία Μαρινάκου.