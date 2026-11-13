Ποιες είναι οι ημερομηνίες στις οποίες θα κριθεί η... τύχη της Μάντσεστερ Σίτι

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρεπορτάζ των «Financial Times», η Μάντσεστερ Σίτι θα γνωρίζει πώς και αν θα τιμωρηθεί στα μέσα του Ιανουαρίου.

Εδώ και αρκετό καιρό, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στο επίκεντρο για τους... λάθος λόγους. Συγκεκριμένα, οι «πολίτες» κατηγορούνται για 115 οικονομικές παραβάσεις της Premier League, για το διάστημα 2009-2018, έχοντας προχωρήσει, όμως, σε έφεση.

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Σύμφωνα με τα νεότερα ρεπορτάζ από την Αγγλία, πλέον γνωρίζουμε πότε θα υπάρξουν οι αποφάσεις για το πώς και το αν θα τιμωρηθούν οι «μπλε» του Μάντσεστερ από την διοργανώτρια αρχή.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα γνωρίζει στα μέσα Ιανουαρίου το πώς και το αν θα τιμωρηθεί

Το ρεπορτάζ των «Financial Times» προχωράει την υπόθεση ένα βήμα... παραπέρα. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει πως η Μάντσεστερ Σίτι θα κληθεί να υπερασπιστεί την πλευρά της, στα μέσα του Δεκέμβρη.

«Η ανεξάρτητη επιτροπή αναμένεται να εκδώσει την ετυμηγορία της επί της έφεσης στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ θα ακολουθήσει απόφαση σχετικά με τις κυρώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

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Επομένως, η απόφαση αναμένεται να γνωστοποιηθεί στις αρχές του 2027, με την ποινή αφαίρεσης βαθμών να συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες.