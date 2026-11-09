Η πτώση ενός κολοσσού: Οι ευθύνες του «λυτρωτή» σερ Τζιμ Ράτκλιφ για τον εφιάλτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - iefimerida.gr

Ένας ποδοσφαιρικός κολοσσός, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο χείλος του γκρεμού της Premier League με το μπαλάκι των ευθυνών να παίρνει και τον σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Όταν τον Φεβρουάριο του 2024 ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ και ο όμιλος INEOS απέκτησαν το μειοψηφικό μερίδιο 28,9% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την οικογένεια Γκλέιζερ, μεγάλο μέρος των φιλάθλων τον υποδέχθηκε ως «σωτήρα».

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Υποσχέθηκε να βάλει τέλος σε μια δεκαετία κακοδιαχείρισης, να αποκαταστήσει την αγωνιστική ταυτότητα του συλλόγου και να οδηγήσει ξανά την ομάδα στην κορυφή της Premier League και του Champions League.

Ωστόσο, σχεδόν τρία χρόνια μετά, η πραγματικότητα στο «Ολντ Τράφορντ» είναι εφιαλτική. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται αντιμέτωπη με το αδιανόητο φάσμα του υποβιβασμού, έχοντας πετύχει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα σε ολόκληρη τη σεζόν. Βρίσκεται πλέον σταθερά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Χαρακτήριζε τις επιλογές ως «σκέτες ανοησίες»

Ο Ράτκλιφ δεν είχε διστάσει να ασκήσει δριμεία κριτική στους προκατόχους του, χαρακτηρίζοντας τις επιλογές τους επί 12 χρόνια ως «σκέτες ανοησίες» αναφέροντας ότι τα είχαν κάνει «εντελώς μαντάρα». Είχε καταλογίσει στην, υπό τον Έντ Γούντγουορντ, προηγούμενη διοίκηση ότι σκόρπιζε χρήματα στην αγορά χωρίς κανένα πλάνο ή ποδοσφαιρική τεχνογνωσία.

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Παρόλα αυτά, όπως εύστοχα επισημαίνεται σε σχετικό δημοσίευμα του ESPN, ενώ ο Ράτκλιφ εντόπισε σωστά τα παλαιότερα λάθη, στη συνέχεια υπέπεσε σε ακόμη μεγαλύτερα δικά του σφάλματα, επιδεικνύοντας έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση ενός ποδοσφαιρικού κολοσσού αυτού του βεληνεκούς.

Η στρατηγική των άπειρων στελεχών και η απομάκρυνση των ειδικών

Το βασικότερο πρόβλημα που καταλογίζεται πλέον στη διοίκηση του Ράτκλιφ είναι η τοποθέτηση προσώπων χωρίς την απαιτούμενη πείρα σε καίρια πόστα.

Ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) Ομάρ Μπεράντα και ο αθλητικός διευθυντής Τζέισον Γουίλκοξ ανέλαβαν κρίσιμους ρόλους προερχόμενοι μεν από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά χωρίς προηγούμενη εμπειρία πρώτης γραμμής σε αυτούς τους συγκεκριμένους ρόλους που ανέλαβαν στη Γιουνάιτεντ.

Διαφορετική θεωρείται η περίπτωση του Νταν Άσγουορθ. Ο προηγούμενος αθλητικός διευθυντής, με αποδεδειγμένα επιτυχημένο πέρασμα από την Μπράιτον και τη Νιούκαστλ, απολύθηκε επειδή τόλμησε να εκφράσει αντιρρήσεις για την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ, προτείνοντας έμπειρους προπονητές της Premier League όπως ο Έντι Χάου ή ο Μάρκο Σίλβα.

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Οι λανθασμένες κινήσεις στον πάγκο της ομάδας

Προφανώς λανθασμένες αποδεικνύονται -εκ του αποτελέσματος τουλάχιστον- κινήσεις που αφορούσαν την τεχνική ηγεσία. Η εμπιστοσύνη σε προπονητές όπως ο Ρούμπεν Αμορίμ που προαναφέρθηκε και ο Μάικλ Κάρικ -κανείς εκ των οποίων δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στην τεχνική ηγεσία ομάδας της Premier League- άφησε την ομάδα ακάλυπτη στις απαιτήσεις του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ένα πρώην στέλεχος της Premier League μιλώντας στο ESPN, οι νέοι ιδιοκτήτες χρειάζονται συνήθως χρόνια για να αποκτήσουν την απαραίτητη ταπεινότητα και να μάθουν από τα λάθη τους, αντί να ρίχνουν διαρκώς το φταίξιμο στο παρελθόν.

Με τον Ράτκλιφ να αθετεί τις αρχικές του υποσχέσεις και την ομάδα να καθοδηγείται από στελέχη που φαίνονται μάλλον αμήχανα μπροστά στην πρόκληση, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται άμεσα να βρει λύσεις. Αν οι φίλαθλοι του ιστορικού συλλόγου αναζητούν μια ελπίδα για το μέλλον, αυτή τη στιγμή η εύρεσή της αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή.

Τα χρήματα και η διάθεση για αλλαγή δεν αρκούν

Η κατάσταση στη Γιουνάιτεντ αποδεικνύει ότι τα χρήματα και η διάθεση για αλλαγή δεν αρκούν. Απαιτείται τεχνογνωσία, υπομονή και στελέχωση από ανθρώπους με αποδεδειγμένη επιτυχία στο κορυφαίο επίπεδο.

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Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ ανέλαβε ένα τιτάνιο έργο, να αποδομήσει και να ξαναχτίσει έναν κολοσσό που είχε εγκλωβιστεί σε μια χρόνια νοοτροπία μετριότητας μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ωστόσο, η υπομονή του κοινού εξαντλείται. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υψηλού ανταγωνισμού, τα κεφάλαια και τα επιχειρηματικά πλάνα δεν αρκούν αν δεν συνοδεύονται από ποδοσφαιρική διορατικότητα, σταθερότητα και αγωνιστική συνέπεια.

Πλέον, το βάρος της ευθύνης πέφτει αποκλειστικά στον ίδιο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι είτε θα αποδείξουν ότι το όραμά τους μπορεί να αναστήσει τους «Κόκκινους Διάβολους», είτε θα μείνουν στην ιστορία ως ένας ακόμα αρνητικός κρίκος στην αλυσίδα της μετα-Φέργκιουσον παρακμής.

Η οικογένεια Γκλέιζερ με συνιδιοκτήτη τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανήκει κατά πλειοψηφία στην αμερικανική οικογένεια Γκλέιζερ, με συνιδιοκτήτη τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ μέσω της εταιρείας INEOS. Ενώ οι Γκλέιζερ διατηρούν την πλειοψηφία των μετοχών, ο Ράτκλιφ κατέχει περίπου το 28,9% του συλλόγου και έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων.

Ο σύλλογος λειτουργεί ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η οικογένεια Γκλέιζερ είναι οι πλειοψηφικοί Μέτοχοι. Απέκτησαν τον σύλλογο το 2005 έναντι περίπου 790-800 εκατομμυρίων λιρών. Τα αδέλφια Άβραμ και Τζόελ Γκλέιζερ κατέχουν τη θέση των εκτελεστικών συμπροέδρων (Executive Co-Chairmen) στο διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν επίσης τα υπόλοιπα αδέλφια της οικογένειας (Κέβιν, Μπράιαν, Ντάρσι και Έντουαρντ).

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Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ & η INEOS είναι ο μειοψηφικός συνιδιοκτήτης. Ο επικεφαλής του χημικού κολοσσού INEOS ολοκλήρωσε την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών τον Φεβρουάριο του 2024, φτάνοντας σε ποσοστό περίπου 28,9%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανέλαβε τη διαχείριση του αγωνιστικού τμήματος, των μεταγραφών και των αθλητικών εγκαταστάσεων.