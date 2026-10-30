Στο πλευρό του Μάικλ Κάρικ ο Τίλεμανς -«Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να ανατρέψουμε την κατάσταση» - iefimerida.gr

Υπέρ της παραμονής του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Γιούρι Τίλεμανς, παρά την άσχημη εκκίνηση των «κόκκινων διαβόλων» τη φετινή σεζόν.

Μόνο καλό δεν μπορεί να θεωρηθεί το ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την φετινή σεζόν. Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρίσκονται στην 16η θέση της Premier League, έχοντας πετύχει μόλις μία νίκη, μετά από οχτώ αγωνιστικές πρωταθλήματος. Παράλληλα, «μετράνε» έναν αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ από την Μπράιτον.

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Όπως είναι λογικό, ο Μάικλ Κάρικ βρίσκεται... στα σχοινιά, με την ομάδα του να δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Τσέλσι το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10, 14:30), το οποίο μπορεί ακόμα και να καθορίσει το μέλλον του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Γιούρι Τίλεμανς στηρίζει τον Μάικλ Κάρικ

Την ώρα που στην Αγγλία όλο και... πληθαίνουν τα σενάρια για τον αντικαστάτη του Μάικλ Κάρικ, ο Γιούρι Τίλεμανς παραχώρησε δηλώσεις και ύψωσε «ασπίδα» στον Άγγλο προπονητή, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιούρι Τίλεμανς: ﻿

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«Ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ ήταν ο προπονητής, επειδή με ήθελε. Χρειαζόταν τη βοήθεία μου για να ανέβει η ομάδα. Οπότε θα χαρώ, όπως και όλη η ομάδα, να παραμείνει, επειδή δεν θέλουμε μία ξαφνική αλλαγή.

Δεν θέλουμε μία μεγάλη αλλαγή που θα ανακατέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Χρειαζόμαστε απλά σταθερότητα, χρειάζεται να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και θα γυρίσει η κατάσταση κάποια στιγμή”, τόνισε ο πρώην άσος της Άστον Βίλα σε συνέντευξή του στο “TNT Sports” για να προσθέσει:

“Από τότε που ήρθα, εκείνος κάνει πάντα τη δουλειά του. Προσπάθησε να εφαρμόσει ένα σύστημα μέσα στο οποίο νιώθουμε όλοι άνετα. Ήρθα το καλοκαίρι, επειδή με έπεισε να ενταχθώ στην ομάδα και να βοηθήσω.

Μπορώ να μιλήσω μόνο με τα καλύτερα λόγια για εκείνον, και το ίδιο θα έκαναν όλοι στα αποδυτήρια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μείνουμε ενωμένοι και να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση».