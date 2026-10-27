Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ποιος από τους νυν παίκτες θα έπαιζε σε κάποια από τις ομάδες του σερ Άλεξ Φέργκιουσον; - iefimerida.gr

Ένα θρυλικός σύλλογος, πολλά αγκάθια και μια πορεία αβεβαιότητας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πάει απ’ το κακό στο χειρότερο στην Premier League.

Η οικογένεια Γκλέιζερ απέκτησε τις μετοχές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2005, πολύ πριν από τη συνταξιοδότηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013. Ωστόσο, πλέον επικρατεί η άποψη ότι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, μαζί με τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Γκιλ, κάλυπταν τα προβλήματα που προέκυπταν από την ιδιοκτησία της αμερικανικής οικογένειας.

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Οι μεταγραφές της Γιουνάιτεντ τα τελευταία 13 χρόνια -75 συνολικά- υπήρξαν απολύτως καταστροφικές. Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ίσως ο μόνος παίκτης που θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση σε κάποια από τις ομάδες του Φέργκιουσον, κατά το διάστημα μεταξύ του πρώτου του πρωταθλήματος το 1993 και του τελευταίου του τίτλου, πριν αποσυρθεί οριστικά από την προπονητική.

Το ατελείωτο σερί αποτυχημένων μεταγραφών και απολύσεων προπονητών

Ο Εντ Γούντγουορντ, ο οποίος διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος υπό τους Γκλέιζερ μέχρι το 2022, δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους φιλάθλους για το ατελείωτο σερί αποτυχημένων μεταγραφών και απολύσεων προπονητών.

Το δίδυμο που είναι σήμερα υπεύθυνο για την απόκτηση παικτών -ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα και ο τεχνικός διευθυντής, Τζέισον Γουίλοξ- αποτελεί το πιο πρόσφατο ζεύγος που προκαλεί την οργή των οπαδών στο «Ολντ Τράφορντ», αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, και των παικτών στα αποδυτήρια.

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Ο αμυντικός Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος συνέβαλε στην πορεία της Αργεντινής μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, άσκησε κριτική, εστιάζοντας μάλιστα στον Γουίλκοξ, μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατακρίνοντας την έλλειψη επενδύσεων στο ρόστερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο όμιλος INEOS του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ προχώρησε σε σημαντική επένδυση στη Γιουνάιτεντ πριν από δύο χρόνια. Μεγαλεπήβολα σχέδια για το προπονητικό κέντρο του συλλόγου, προτάσεις για την ανακατασκευή του «Ολντ Τράφορντ», αλλά ο Ράτκλιφ αντιμετωποίζαται σαν ένας ανεπιθύμητος συγγενής σε οικογενειακή συγκέντρωση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που δεν βρήκε έναν Ρονάλντο στη θέση του Κριστιάνο

Από τότε που ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη Γιουνάιτεντ, τον Νοέμβριο του 2022 -μετά τη δεύτερη θητεία του στο «Ολντ Τράφορντ»-, η ομάδα δεν κατάφερε να βρει έναν παίκτη που να σκοράρει με συνέπεια.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποτέλεσε μια προσωρινή λύση πριν από την επιστροφή του Ρονάλντο, ενώ ο Ρομέλου Λουκάκου δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που συνόδευαν το όνομά του.

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Ο Δανός επιθετικός Ράσμους Χόιλουντ αποκτήθηκε ως η απάντηση της Γιουνάιτεντ στον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά δεν βρήκε τα γκολ που θα τον κρατούσαν στο Μάντσεστερ και γύρισε στην Ιταλία.

Το καλοκαίρι του 2025, ήρθε η ακριβή μεταγραφή του Σλοβένου Μπέντζαμιν Σέσκο. Ο 23χρονος έχει δείξει θετικά στοιχεία κατά διαστήματα, αλλά οι τραυματισμοί τον έχουν επηρεάσει σημαντικά.

Η Γιουνάιτεντ δοκίμασε τους Ματέους Κούνια και Μπράιαν Εμπεμό στη θέση του επιθετικού, ωστόσο και οι δύο είναι παίκτες που αγωνίζονται κατά κύριο λόγο στα άκρα. Ο Μπρούνο Φερνάντες ως «ψευτοεννιάρι» δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα.

Στη φετινή λίστα των σκόρερ της Premier League, οκτώ παίκτες βρίσκονται πάνω από τον πρώτο σκόρερ της Γιουνάιτεντ, τον Εμπεμό που έχει τέσσερα γκολ.

Έχει μέλλον ο Φερνάντες στον σύλλογο, μετά την κριτική;

Όποιος κι αν αναλάβει τα ηνία της Γιουνάιτεντ, μέχρι το τέλος της σεζόν θα κληθεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Αν έχει μέλλον ο Φερνάντες στον σύλλογο, μετά την ανοιχτή κριτική που άσκησε στον Κάρικ.

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Ο Πορτογάλος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους μετά την ήττα από την Μπόρνμουθ την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι δεν πάτησε καν το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν, ουσιαστικά, μια «τιμωρία» για την απόφασή του να επικρίνει δημόσια τις τακτικές επιλογές του Κάρικ, μετά την ήττα της Τετάρτης.

Στα 32 του χρόνια, ο Φερνάντες βρίσκεται κοντά στη δύση της καριέρας του, παραμένει ωστόσο ο κορυφαίος παίκτης της Γιουνάιτεντ. Όταν εκείνος αποδίδει, αποδίδει και η ομάδα. Όταν δεν το κάνει, η Γιουνάιτεντ μοιάζει με ομάδα που κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Η εκτίμηση που τρέφουν οι φίλαθλοι για εκείνον πηγάζει από την πεποίθηση ότι έχει «σηκώσει» τον σύλλογο στις πλάτες του από τότε που ήρθε, το 2020. Ωστόσο, έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο πώλησής του, με τη Saudi Pro League να είναι διατεθειμένη να δαπανήσει τεράστια ποσά για να τον αποκτήσει.

Η αδυναμία απόκτησης αριστερού μπακ

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του καλοκαιριού -πέρα από την αποτυχία ενίσχυσης της επίθεσης- ήταν η αδυναμία απόκτησης αριστερού μπακ. Μάλιστα, θεωρείται πως η έλλειψη βάθους στη συγκεκριμένη θέση ήταν ο λόγος που ο Μαρτίνες ξέσπασε κατά της διοίκησης του συλλόγου.

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Το περίφημο σύνθημα των οπαδών της Γιουνάιτεντ, «επίθεση, επίθεση, επίθεση», αποτέλεσε το θεμέλιο στη φιλοσοφία του συλλόγου. Αυτό οδήγησε στην άνοδο στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου: αρχικά με τα «μωρά» του Ματ Μπάσμπι τη δεκαετία του 1950, στη συνέχεια με την αναγεννημένη ομάδα των «γιγάντων» υπό τους Τζορτζ Μπεστ και Μπόμπι Τσάρλτον, και αργότερα ως το σήμα κατατεθέν της ομάδας του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η οποία κυνηγούσε το γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα σε αναρίθμητα παιχνίδια.

Η άμυνα που δεν υπήρξε μέρος της φιλοσοφίας της Γιουνάιτεντ

Ο Μπρούνο Φερνάντες επέκρινε έντονα τον Μάικλ Κάρικ επειδή η ομάδα δεν πίεσε την Κόμο στο Champions League, επιτρέποντας σε έναν αντίπαλο -μικρού βεληνεκούς για το συγκεκριμένο επίπεδο- να επιβάλει τον ρυθμό του. Η επιλογή της άμυνας χαμηλά δεν υπήρξε ποτέ μέρος της φιλοσοφίας της Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, ο Ζοζέ Μουρίνιο ήρθε αντιμέτωπος με εξέγερση των παικτών, παρ' όλο που οι οπαδοί της ομάδας παρέμειναν πιστοί σε αυτόν.

Ο Λουίς φαν Χάαλ έφερε τη δική του «φιλοσοφία», που βασιζόταν στην εξουθένωση του αντιπάλου μέσω ατέλειωτων πασών. Και σε αυτή την περίπτωση, οι παίκτες -με επικεφαλής, σύμφωνα με πληροφορίες, τους Γουέιν Ρούνεϊ και Μάικλ Κάρικ- δυσαρεστήθηκαν έντονα από την εμμονή στις πάσες προς τα πλάγια. Το σύστημα 3-4-3 του Ρούμπεν Αμορίμ φάνηκε να προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση στους παίκτες.

Το σίγουρο είναι ότι η Γιουνάιτεντ χρειάζεται, εντός αγωνιστικού χώρου, ένα συγκεκριμένο στιλ, μια ισχυρή προσωπικότητα και μια αφοσίωση στον κοινό στόχο.