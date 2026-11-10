Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μετράει... αντίστροφα ο Κάρικ -Αυτοί είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του - iefimerida.gr

Σύμφωνα με την «Athletic» είναι λίγα τα... ψωμιά του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τα τελευταία αποτελέσματα.

Η πορεία του Μάικλ Κάρικ, αλλά και της ίδιας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην Premier League είναι από το κακό στο χειρότερο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, μετά από δέκα αγωνιστικές στο αγγλικό πρωτάθλημα και δείχνουν να μην μπορούν με τίποτα να ανακάμψουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, λοιπόν, τα σενάρια διαδοχής του Άγγλου τεχνικού δίνουν και παίρνουν με την Athletic να κάνει γνωστό ότι πολύ δύσκολα θα μείνει για καιρό ακόμα στον πάγκο του συλλόγου. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ο επόμενος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω: Έντι Χάου, Γιούλιαν Νάγκλεσμαν και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Παρόλα αυτά με κανέναν από τους παραπάνω δεν υπάρχει επαφή ή προχωρημένη επικοινωνία.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα αλλάξουν αρκετά πράγματα. Ωστόσο, για να παρθεί η απόφαση για την τεχνική ηγεσία του συλλόγου θα πρέπει να συμφωνήσουν τόσο ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, όσο και οι Γκλέιζερς. Αλλιώς τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δεν μπορεί να νικήσει με... τίποτα υπό τις οδηγίες του Κάρικ

Την περασμένη σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ένα μικρό «μπαμ» σε νίκες πριν το τέλος, επικρατώντας μέσα σε μερικές εβδομάδες των Λίβερπουλ, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό ήρθε χάρη στον Μάικλ Κάρικ. Γι' αυτό τον λόγο και ο Άγγλος τεχνικός παρέμεινε στον πάγκο του συλλόγου. Μία επιλογή που πλέον δεν αποδίδει με τίποτα.

Ο παλαίμαχος μέσος ακόμα και τώρα δεν μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες του, ώστε να πάρουν μία νίκη. Ένα αποτέλεσμα που θα τους κάνει και πάλι να πιστέψουν στις ικανότητές τους και σε εκείνον. Οι «κόκκινοι διάβολοι» στο πρόσφατο εντός έδρας ματς με την Άστον Βίλα έδειξαν ότι δεν τα παρατάνε εύκολα, καθώς δύο φορές αν και ήταν πίσω στο σκορ με δύο γκολ ισοφάρισαν και εν τέλει πήραν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Παρόλα αυτά το πλάνο του Κάρικ δεν δείχνει να... λειτουργεί και όλα δείχνουν ότι είναι απλά θέμα χρόνου μέχρι να αποχωρήσει από τον αγγλικό σύλλογο.