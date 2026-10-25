Καζάνι που... βράζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποδοκίμασαν τους παίκτες, αλλά χειροκρότησαν τον Κάρικ οι οπαδοί [βίντεο] - iefimerida.gr

Η εντός έδρας ήττα από την Μπόρνμουθ με σκορ 3-0 που γνώρισε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφερε αντιδράσεις από τους φίλους της στο «Ολντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πηγαίνει από το κακό στο... χειρότερο φέτος. Δεν είναι μόνο η εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Μπόρνμουθ με σκορ 3-0 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Ούτε και αυτή από την Κόμο με σκορ 4-1 στην Ιταλία. Είναι η εικόνα της που προβληματίζει και δείχνει πόσο... άρρωστη είναι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτι που φάνηκε και στο τέλος του αγώνα με τα «κεράσια» όταν μερίδα των φανατικών οπαδών της όχι μόνο δεν αποδοκίμασε τον Μάικλ Κάρικ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες εκτελεί χρέη προπονητή, αλλά τον χειροκρότησε θερμά και έδειξε ότι τον στηρίζει με τον ίδιο να απαντάει με τον ίδιο τρόπο, ενώ φάνηκε να έχει δάκρυα στα μάτια.

Ωστόσο, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» αντιμετώπισαν τελείως διαφορετικά τους παίκτες, καθώς από την ώρα και τη στιγμή που ο Κάρικ δεν υπήρχε στο... κάδρο ξεκίνησαν να αποδοκιμάζουν και να γιοχάρουν τους ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η αρχή ενός «εμφυλίου» στα αποδυτήρια;

Τα δεδομένα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγιναν πιο δύσκολα όταν οι Άγγλοι έχασαν από την Ατλέτικο Μαδρίτης με χαρακτηριστική ευκολία στο Champions League με τον Λισάντρο Μαρτίνες να ασκεί σκληρή κριτική σε συμπαίκτες, αλλά και στη διοίκηση της ομάδας. Αυτό το ξέσπασμα on air έφερε την τιμωρία του έμπειρου στόπερ με ένα τσουχτερό πρόστιμο.

Την... σκυτάλη την πήρε ο Μπρούνο Φερνάντες με τον Πορτογάλο χαφ να έχει ένα έντονο επεισόδιο με τον Μάικλ Κάρικ μετά το ματς με την Κόμο με τον Άγγλο τεχνικό να τον αφήνει εκτός 11αδας στο εντός έδρας ματς με την Μπόρνμουθ. Κάτι που συνέβη πρώτη φορά επί εποχής του Κάρικ, ενώ ήταν η 6η συνολικά από την ώρα και τη στιγμή που ο ταλαντούχος μέσος άφησε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «κόκκινους διαβόλους».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα αυτά έδειχναν και δείχνουν ότι η κρίση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι μόνο δεν έχει περάσει. Αλλά το χάσμα είναι υπαρκτό και όσο περνάνε οι ημέρες γίνεται ολοένα και πιο μεγάλο.