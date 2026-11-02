 Πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... δικάζει τους «κόκκινους διαβόλους» -«Φέτος είναι η χρονιά που θα υποβιβαστούν» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... δικάζει τους «κόκκινους διαβόλους» -«Φέτος είναι η χρονιά που θα υποβιβαστούν»

Ο Έρικ Τεν Χαγκ σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Έρικ Τεν Χαγκ σε αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ / Φωτογραφία: AP
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, χτύπησε... καμπανάκι για τους «κόκκινους διαβόλους», τονίζοντας ότι κινδυνεύουν με υποβιβασμό.

Μόνο καλό δεν μπορεί να θεωρηθεί το ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν. Συγκεκριμένα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν... γευτεί μόλις μία φορά σε εννέα αγώνες στην Premier League τη νίκη, ενώ βρίσκονται στην 17η θέση με επτά βαθμούς, μόλις στο +2 από την τελευταία Σάντερλαντ!

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Τελευταίος που πήρε θέση για την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, ήταν ο Έρικ Τεν Χαγκ. Με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τονίζει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» θα κινδυνέψουν με υποβιβασμό, αν δεν καταφέρουν να βάλουν τέλος στην αγωνιστική κρίση που βιώνουν.

Έρικ Τεν Χαγκ: «Είναι σίγουρα πιθανό να υποβιβαστεί η Γιουνάιτεντ»

«Στην Premier League είναι σίγουρα πιθανό να υποβιβαστεί η Γιουνάιτεντ, επειδή όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Διαθέτουν ισχυρά ρόστερ και καλούς προπονητές. Αν βρεθείς στη λάθος πλευρά της κατάστασης και μπεις πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν εξαιρετικά δύσκολα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός.

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Θυμίζει πως ο Τεν Χαγκ έκατσε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από από τον Ιούλιο του 2022 έως και τον Οκτώβριου του 2024, κατακτώντας ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Λιγκ Καπ.

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