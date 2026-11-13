Επίσημη η νέα εποχή με Ποτσετίνο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Συγκίνησε με το «αντίο» του ο Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γύρισε και επίσημα «σελίδα», με τους «κόκκινους διαβόλους» να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο το πρωί της Παρασκευής (13/11).

Το ξεκίνημα της φετινής σεζόν μόνο καλό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν πανηγυρίσει μόλις μία φορά σε δέκα αγωνιστικές της Premier League τη νίκη, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς, βρισκόμενοι σε θέση υποβιβασμού.

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Για τον λόγο αυτό, η αλλαγή... σελίδας ήταν επιτακτική. Με τον Μάικλ Κάρικ να αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να τον αντικαθιστά. Μάλιστα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Αργεντίνου τεχνικού, το πρωί της Παρασκευής (13/11).

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την πρόσληψη του Ποτσετίνο

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να αναλάβει τα καθήκοντά του ως προπονητής της ανδρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις 18 Νοεμβρίου.

Ο σύλλογος κατέληξε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ για την αποδέσμευση του Μαουρίσιο και του επιτελείου του μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους στην Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ.

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Ο Αργεντινός είναι γνωστός για το υψηλής έντασης, επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου του, την αφοσίωσή του στη δημιουργία ισχυρών, συνεκτικών ομάδων και το εξαιρετικό του ιστορικό στην ανάπτυξη μεμονωμένων παικτών.

Ο Ποτσετίνο έχει σταθερά τις καλύτερες επιδόσεις του στο υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου σε πολλά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Εσπανιόλ το 2009, προτού ενταχθεί στη Σαουθάμπτον και πετύχει ρεκόρ βαθμών στην Πρέμιερ Λιγκ το 2014.

Κατά τη διάρκεια πέντε ολόκληρων σεζόν στην Τότεναμ, ο Ποτσετίνο καθιέρωσε την ομάδα ως μόνιμη διεκδικήτρια του Champions League της UEFA, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν και οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο της τελικό στη διοργάνωση το 2019.

Το 2021, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου κέρδισε τον τίτλο της Λιγκ 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Τρόπαιο των Πρωταθλητών πριν ενταχθεί στην Τσέλσι το 2023.

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Πιο πρόσφατα οδήγησε την Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.





Δάκρυσε στο «αντίο» του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ ο Ποτσετίνο

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο δεν έκρυψε την συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας την απόφαση να αποχωρεί από τις ΗΠΑ ως «την πιο δύσκολη της καριέρας του».

«Είναι δύσκολο να μιλήσω τώρα. Είμαι άνθρωπος που συγκινείται εύκολα. Είναι μια πολύ ''θλιβερή'' απόφαση, η πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας μου. Όμως είμαστε επαγγελματίες και προσπαθούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα».

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Συγκίνησε με το «αντίο» του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μάικλ Κάρικ

Από την μεριά του, ο Μάικλ Κάρικ αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Με ένα συγκινητικά φορτισμένο μήνυμα στα social media, ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» είπε «αντίο» στους φίλους της ομάδας, τονίζοντας ότι η αγάπη του για τον σύλλογο δεν θα «σβήσει» ποτέ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μάικλ Κάρικ: ﻿

«Είχα το τεράστιο προνόμιο να ηγηθώ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της ποδοσφαιρικής ομάδας που αγαπώ».

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Υπάρχουν πολύ λίγοι που έχουν το προνόμιο να το ζουν και να το νιώθουν αυτό, και γι' αυτό είμαι απίστευτα ευγνώμων. Αυτό συνοδεύεται από τεράστια ευθύνη, και το να βρίσκεσαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρέπει να καταλάβεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Είναι διαφορετικό από οπουδήποτε αλλού. Τελικά, πρέπει να προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα, υπάρχουν αξίες και υπάρχουν συμπεριφορές με τις οποίες πρέπει να ζεις και οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές, να χτίζονται σε βάθος χρόνου.

Είναι ένας μοναδικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, με ουσία και ιστορία που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αυτό με ενέπνεε κάθε μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω απεριόριστα τους οπαδούς. Πρέπει να πω ότι είναι μια ξεχωριστή και σπάνια γενιά. Περάσαμε φανταστικές στιγμές φέτος, στιγμές που όλοι θα θυμόμαστε. Το καλύτερο πράγμα στο να βρίσκομαι στη θέση μου ήταν να βλέπω τόσους πολλούς από εσάς να χάνεστε στο συναίσθημα αυτών των στιγμών, φεύγοντας από το γήπεδο θέλοντας να επιστρέψετε την επόμενη φορά. Ήθελα απλώς να σας δώσω κάτι πίσω. Αυτή η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ.

Ξέρω ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα τελευταία, αλλά μου δώσατε αγάπη και υποστήριξη μόνο σε στιγμές που το πιο εύκολο πράγμα που μπορούσα να κάνω, και αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν να κάνουν, θα ήταν να κάνουν τα στραβά μάτια. Αυτό αξίζει περισσότερο από μία ή δύο νίκες. Αυτό σε κάνει αυτό που είσαι. Γι' αυτό ερωτεύτηκα αυτόν τον σύλλογο πριν από τόσα χρόνια.

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Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην τεχνική μου ομάδα. Μου έδωσαν ό,τι είχαν, κάθε μέρα, και δεν θα μπορούσα να ζητήσω περισσότερα. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά και την υποστήριξή σας σε όλο αυτό το ταξίδι.

Σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στα παρασκήνια, σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Μεγάλο μέρος της δουλειάς σας περνάει απαρατήρητο, αλλά ποτέ δεν παραβλέπεται.

Και στους παίκτες, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας και για τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Σας εύχομαι την μεγαλύτερη επιτυχία για το μέλλον. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά επιτυχία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτός ο σύλλογος ήταν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Θα είμαι πάντα περήφανος που έπαιξα τον ρόλο μου και θέλω πάντα το καλύτερο για αυτόν. Θα είμαι εκεί να σας στηρίζω από εδώ και στο εξής, παρακολουθώντας από τις κερκίδες, χειροκροτώντας τα παιδιά.

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Μάικλ».