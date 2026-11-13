Ο Μάνουελ Νόιερ και η σύζυγός του χώρισαν τρεις μήνες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού τους

«Τίτλοι τέλους» έπεσαν στον γάμο του Μάνουελ Νόιερ και της 26χρονης Ανίκα, σε μία είδηση που προκαλεί έκπληξη, αφού στα τέλη Αυγούστου έφεραν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Με δημοσίευμά της την Παρασκευή (13/11), η «Bild» έφερε στο προσκήνιο μία... απρόσμενη εξέλιξη στην προσωπική ζωή του Μάνουελ Νόιερ. Συγκεκριμένα, η γερμανική εφημερίδα υποστηρίζει πως ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου χώρισε από την σύζυγό του, Ανίκα.

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Η είδηση έρχεται σε μία περίοδο που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη. Αυτό γιατί, μόλις τρεις μήνες πριν και, συγκεκριμένα, στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, το ζευγάρι έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο τους, με τον δίχρονο Λούκα να αποκτά ένα μικρότερο αδελφάκι.

Άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους Νόιερ και Ανίκα οδηγήθηκαν σε διαζύγιο

Το δημοσίευμα της «Bild» αναφέρει ότι, παρά την πρόσφατη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, το ζευγάρι έχει οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη. Χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζει τους λόγους που προκάλεσαν τον χωρισμό.

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Η γερμανική εφημερίδα επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον Νόιερ, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Με τον διεθνή τερματοφύλακα να επιλέγει να μην τοποθετηθεί. Ο εκπρόσωπός του περιορίστηκε στο να επισημάνει ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την προσωπική και οικογενειακή ζωή του ποδοσφαιριστή. Από την πλευρά της Ανίκα δεν υπήρξε απάντηση στο σχετικό αίτημα για σχολιασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας εκ των δύο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, με το ζευγάρι να επιλέγει να διατηρήσει την ιδιωτικότητά του.