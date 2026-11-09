Στα σχοινιά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στα... κόκκινα ο Μάικλ Κάρικ -«Δεν πρόκειται να φύγω» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στα όριά της βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία συνεχίζει να απογοητεύει, με τον Μάικλ Κάρικ να δέχεται πλέον έντονη πίεση για το μέλλον του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Στο Νησί είχε... βουήξει η φήμη ότι θα κρινόταν στο Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ - Άστον Βίλα το αν ο Μάικλ Κάρικ θα συνεχίσει στον πάγκο ή θα απολυθεί από τους «κόκκινους διαβόλους» ωστόσο παρά το 4-4 και τη βαθμολογική κατρακύλα με τη ζώνη υποβιβασμού, ο Άγγλος προπονητής παραμένει στην τεχνική ηγεσία κι αν και η καρέκλα του... τρίζει, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να φύγει!

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Μάλιστα, στην Αγγλία το ρεπορτάζ της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρώτο θέμα και όχι αδίκως. Οι «κόκκινοι διάβολοι» που από ισχυρή δύναμη της Premier League, έχουν καταλήξει να βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη έπειτα από 40 ολόκληρα χρόνια (1986/87), με την κρίση τους να προβληματίζει και το κλαμπ να βρίσκεται σε.... ελεύθερη πτώση.

Η Γιουνάιτεντ γύρισε από την... κόλαση - Η κρίση παραμένει

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες με το εντυπωσιακό 4-4. Οι «κόκκινοι διάβολοι» χρειάστηκε να κυνηγήσουν δύο φορές το σκορ, επιστρέφοντας αρχικά από το 0-2 και στη συνέχεια από το 2-4. Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις κατάφεραν να σώσουν τον βαθμό, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.

Η Γιουνάιτεντ συμπλήρωσε οκτώ διαδοχικά παιχνίδια χωρίς νίκη στην Premier League, έχοντας πανηγυρίσει μόλις ένα τρίποντο στις τελευταίες δέκα αγωνιστικές. Με οκτώ βαθμούς και παρουσία στη 18η θέση, βρίσκεται πλέον στη ζώνη του υποβιβασμού, έπειτα από 40 ολόκληρα χρόνια.

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Γεγονός που σοκάρει και το ίδιο το κλαμπ όσο και τους οπαδούς που βλέπει την αγαπημένη του ομάδα η οποία έχει από τις πιο βαριές φανέλες διαχρονικά στην Ευρώπη, να παραπέει και να μην λέει να σηκώσει κεφάλι.

Μάλιστα, το αρνητικό σερί ισοφάρισε τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της στην Premier League, καθώς είχε καταγράψει αντίστοιχο αριθμό αγώνων χωρίς νίκη και υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ τη σεζόν 2024/25.

Η ερώτηση που εξόργισε τον Κάρικ - «Δεν πρόκειται να φύγω»

Το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα έχουν εντείνει την πίεση τόσο από τους φιλάθλους όσο και από τη διοίκηση. Παρά το γεγονός ότι η εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Ρόμα στο Champions League είχε δημιουργήσει προσδοκίες για αλλαγή σελίδας, η νέα απώλεια βαθμών στην Premier League επανέφερε τον προβληματισμό.

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Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Άγγλο τεχνικό τι περιμένει να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες, με την ερώτηση να αφορά ουσιαστικά την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία. Ο Κάρικ εμφανίστηκε εμφανώς ενοχλημένος και εκνευρισμένος και η απάντησή του ήταν αν μη τι άλλο αποστομωτική προς πάσα κατεύθυνση: «Δεν πρόκειται να φύγω», ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά.

Ο Άγγλος προπονητής δεν έμεινε μόνο στην άρνησή του να αποχωρήσει, αλλά έδειξε πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα και τη δύσκολη βαθμολογική θέση της ομάδας, ο Κάρικ θεωρεί πως υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης και πως μπορεί να οδηγήσει τη Γιουνάιτεντ έξω από το αγωνιστικό αδιέξοδο και το… χάος που βρίσκεται.