Ο Μάικ Τζέιμς είναι η «βόμβα» του καλοκαιριού στην Euroleague - iefimerida.gr

Τον συμπαθείς δεν τον συμπαθείς, σίγουρα έχεις κάτσει έστω και μία φορά να αναλογιστείς ότι ο Μάικ Τζέιμς δεν «στέφθηκε» ποτέ πρωταθλητής της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας.

Παράξενο και ίσως άδικο! Πώς τα έφερε η ζωή και δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο της EuroLeague, δεν έχει καμία αξία να το αναλύσει ο οποιοσδήποτε. Ίσως έκανε λάθος επιλογές, ίσως υπήρξε περισσότερο επιπόλαιος κι εγωιστικής από όσο θα έπρεπε ορισμένες φορές και σίγουρα, δεν στάθηκε τόσο τυχερός, όσο μερικοί συνάδελφοί του.

Το ότι παίζει ρόλο και η τύχη, ώστε να ανέβει κανείς στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, είναι αδιαμφισβήτητο.

