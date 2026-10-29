Μαϊάμι Χιτ: Ο Ντεζούντε Μάρεϊ μπορεί να γίνει από το... πουθενά συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο! - iefimerida.gr

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ ενδέχεται να αποχωρήσει από τους Πέλικανς, με τους Μαϊάμι Χιτ να παρακολουθούν την περίπτωσή του και το ενδεχόμενο να πλαισιώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν να εξετάζουν την αγορά του NBA, αναζητώντας τρόπους να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Μάλιστα, μία ενδιαφέρουσα περίπτωση φαίνεται πως έχει προκύψει για την ομάδα του Έρικ Σποέλστρα, καθώς το μέλλον του Ντεζούντε Μάρεϊ στους Νιου Όρλινς Πέλικανς παραμένει αβέβαιο.

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Ο έμπειρος γκαρντ ενδέχεται να κυκλοφορήσει ως ελεύθερος στην αγορά, με τους Χιτ να παρακολουθούν τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τι ισχύει με Μάρεϊ και Πέλικανς

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ ενδέχεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Νιου Όρλινς Πέλικανς, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή λύση της συνεργασίας τους. Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νεαρών παικτών, με τον έμπειρο γκαρντ να εξετάζει τις επιλογές του.

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Οι Χιτ παρακολουθούν τις εξελίξεις για Μάρεϊ

Οι Μαϊάμι Χιτ φέρονται να έχουν στη λίστα τους τον Μάρεϊ, ο οποίος θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην περιφέρεια, τόσο δημιουργικά όσο και εκτελεστικά. Εφόσον αποδεσμευτεί και υπάρξει συμφωνία, ο 30χρονος γκαρντ θα μπορούσε να βρεθεί στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενισχύοντας τις επιλογές του Έρικ Σποέλστρα.