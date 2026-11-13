Μαγνήτισε τα βλέμματα στο T-Center ο Φρανσίσκο -Νέο... στρατιωτικό λουκ για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR

Το νέο λουκ με τον κουρεμένο... γουλί Σιλβέν Φρανσίσκο τράβηξε τα βλέμματα κατά την άφιξη του Παναθηναϊκού AKTOR στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έτοιμος για το σπουδαίο ραντεβού με την Μπαρτσελόνα, στην 11η αγωνιστική της EuroLeague, ωστόσο ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποφάσισε να μαγνητίσει πάνω του τα φώτα πολύ πριν το τζάμπολ.

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Ο λόγος… το νέο του look. Ο Φρανσίσκο αποφάσισε να ανανεωθεί, αλλάζοντας εντελώς το στιλ στα μαλλιά του. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε κατά την άφιξη των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR με ξυρισμένο κεφάλι.

Νέο λουκ για τον Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού AKTOR

Κάτι πρωτόγνωρο για τον Φρανσίσκο, καθώς από τα χρόνια που αγωνιζόταν στο Περιστέρι, τον είχαμε συνηθίσει με ένα εντελώς διαφορετικό λουκ.

Η αλλαγή ωστόσο αποφασίστηκε όπως φαίνεται την τελευταία στιγμή, καθώς ο Φρανσίσκο είχε εμφανιστεί στη Media Day του Παναθηναϊκού AKTOR μία μέρα νωρίτερα, όπως τον είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

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H δωδεκάδα του Παναθηναϊκού AKTOR με Μπαρτσελόνα

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερναγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ.

Με λίγα λόγια, ίδια σύνθεση όπως και στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης στην ΕuroLeague. Εκτός έμειναν οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Λευτέρης Μαντζούκας, Δημήτρης Μωραΐτης, Ιάσωνας Βαρβαρίτης.