Μα τι έκαναν; Το περίεργο παιχνίδι των παικτών της Λίβερπουλ στους δρόμους του Παρισιού - iefimerida.gr

Στο Παρίσι βρέθηκε η Λίβερπουλ για το μεγάλο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Champions League.

Οι «κόκκινοι» του Άρνε Σλοτ δεν διανύουν τη καλύτερη σεζόν τους, έχοντας τεθεί εκτός διεκδίκησης των τριών εκ των τεσσάρων διαθέσιμων τίτλων της σεζόν.



Η Λίβερπουλ θα παραδώσει τα σκήπτρα της σε μία εκ των Άρσεναλ ή Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League, ενώ αποκλείστηκε κι από την συνέχεια των Carabao Cup και FA Cup. Η μόνη ελπίδα της για τίτλο τη φετινή σεζόν είναι το Champions League, όμως με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής στη σεζόν το σενάριο αυτό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.



