Λουτσέσκου: «Σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας» - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με 0-0 στην Τούμπα απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, τόνισε στις δηλώσεις του, πως η ομάδα του βρίσκεται σε μία στιγμή που δεν έχει την τύχη με το μέρος της, ενώ στάθηκε και στα λάθη του πρώτου ημιχρόνου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι, με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο.

Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας.

Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ».