Λουτσέσκου: «Αυτό που μας έλειπε ήταν η μπάλα να μπει στα δίχτυα» - iefimerida.gr

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε μετά το 0-0 στην Τούμπα κόντρα στον Παναιτωλικό, τονίζοντας πως το μόνο που έλειπε από την ομάδα ήταν η μπάλα να μπει στα δίχτυα.

ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός κόλλησαν στο 0-0 στην Τούμπα, στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι να σκοράρουν οι παίκτες του, όταν η αντίπαλη ομάδα αμύνεται πολύ χαμηλα.



Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:

Για το τι πήγε λάθος: «Δεν σκοράραμε είναι πολύ απλό. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Για το αν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο η ομάδα: «Η αντίπαλη ομάδα είχε 9-10 παίκτες στα τελευταία 16 μέτρα. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Όταν η άλλη ομάδα αμύνεται τόσο χαμηλά είναι δύσκολο να σκοράρεις. Δημιουργήσαμε, βέβαια, παίξαμε κάθετα και στο πλάι, φέραμε την μπάλα στην περιοχή. Χάσαμε ευκαιρίες με κενή εστία και από πολύ κοντά. Αυτό που μας έλειπε ήταν η μπάλα να μπει στα δίχτυα».