Ο Ισπανός προπονητής που έχει... ξεχάσει τι σημαίνει νίκη -Χωρίς «τρίποντο» από τον Ιούνιο του 2024! - iefimerida.gr

Ο Λουίς Κάριον έχει περάσει από τους πάγκους τριών διαφορετικών ομάδων τα τελευταία 2,5 χρόνια, όμως ο Ισπανός προπονητής... αγνοεί τη νίκη εδώ και 22 διαδοχικούς αγώνες.

Υπάρχει προπονητής που έχει να πανηγυρίσει νίκη εδώ και 2,5 χρόνια; Και όμως, ναι! Συγκεκριμένα, ο Λουίς Κάριον κατέχει ένα από τα πιο περίεργα... αρνητικά ρεκόρ στο ισπανικό ποδόσφαιρο, αφού δεν έχει καταφέρει να φύγει νικητής μετά από ένα παιχνίδι εδώ και 22 συνεχόμενους αγώνες, σε La Liga, Segunda División και Copa del Rey.

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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca», τελευταία φορά που ο Κάριον οδήγησε την ομάδα του σε νίκη από τον πάγκο ήταν στις 16 Ιουνίου του 2024, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Ρεάλ Οβιέδο και υπέταξε με 1-0 την Εσπανιόλ. Δηλαδή, πριν από 2,5 χρόνια!

Ο Κάριον έφυγε από τον Ρεάλ Οβιέδο και ανέλαβε την Λας Πάλμας

Ο Κάριον δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την άνοδο στην La Liga με την Ρεάλ Οβιέδο. Έτσι, αποχώρησε από την ομάδα και ανέλαβε την Λας Πάλμας. Στον σύλλογο των Κανάριων Νήσων, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον... ιδανικό τρόπο.

Ο Ισπανός τεχνικός έμεινε στον πάγκο για εννέα παιχνίδια, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει σε κανένα από αυτά. Συγκεκριμένα, «μέτρησε» έξι ήττες και τρεις ισοπαλίες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία.

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Η επιστροφή στην Ρεάλ Οβιέδο και η ευκαιρία με την Λεγανές

Έναν χρόνο αργότερο, ο Κάριον επέστρεψε στην Ρεάλ Οβιέδο, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Παούνοβιτς. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί του. Σε οκτώ αγώνες πρωταθλήματος, είχε τέσσερις ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, ενώ γνώρισε και τον αποκλεισμό στο Copa del Rey από την Ουρένσε, ομάδα της τρίτης κατηγορίας, με 4-2.

Στις 18 Οκτωβρίου, ο Ισπανός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λεγανές, όπου διαδέχθηκε τον Ρουμπέν Αλμπές. Στο ντεμπούτο του αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μαγιόρκα, ενώ ακολούθησαν δύο ήττες από Βαγιαδολίδ και Αλμπαθέτε, με τον ίδιο να φτάνει τα 22 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Ο Λουίς Κάριον έχει την ευκαιρία να «σπάσει» την... κατάρα την Τρίτη (10/11), καθώς αντιμετωπίζει την Τριβάλ Βαλντέρας για το Copa del Rey. Με την αναμέτρηση να έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για τον Ισπανό, με την ελπίδα να πανηγυρίσει νίκη μετά από 2,5 χρόνια.