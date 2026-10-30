Λος Άντζελες 2028: Η Κάθλιν Κένεντι του «Star Wars», του «Τζουράσικ Παρκ» και του «Ιντιάνα Τζόουνς» επικεφαλής των τελετών - iefimerida.gr

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες στοχεύουν να προσδώσουν ένα ξεκάθαρο στιλ Χόλιγουντ και στις τελετές έναρξης και λήξης.

Η πολύπειρη Αμερικανίδα παραγωγός και πρώην πρόεδρος της Lucasfilm, Κάθλιν Κένεντι, ανέλαβε την καλλιτεχνική ηγεσία και την παραγωγή του περιεχομένου των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2028. Ηχηρή επιλογή από τη διοργανώτρια αρχή (LA28), η οποία σηματοδοτεί την πρόθεση των Αμερικανών να προσδώσουν αυθεντική χολιγουντιανή λάμψη στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κένεντι διαδέχεται τον Πίτερ Ράις, πρώην στέλεχος της Fox και πρόσφατα διορισθέντα γενικό διευθυντή περιεχομένου του Netflix. Σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου TheWrap, η μετακίνηση του Ράις στον κολοσσό του streaming προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα και στα δύο απαιτητικά καθήκοντα. Παρά την αποχώρησή του από την πρώτη γραμμή, ο Ράις θα διατηρήσει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

«Τα αστέρια ευθυγραμμίζονται», το νέο σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων

Η ανακοίνωση του διορισμού της Κένεντι συνέπεσε με τα αποκαλυπτήρια του επίσημου σλόγκαν της διοργάνωσης, «Stars Align» («Τα αστέρια ευθυγραμμίζονται»), σε μια σαφή αναφορά στο καθεστώς του Λος Άντζελες ως παγκόσμιας πρωτεύουσας της βιομηχανίας του θεάματος.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής «LA28», Κέισι Γουάσερμαν, εξήρε την προσωπικότητα της Κένεντι, κάνοντας λόγο για ένα «σπάνιο χάρισμα στην αφήγηση ιστοριών». «Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν καταλληλότερο από την Κάθλιν για να ζωντανέψει τη μαγεία του Χόλιγουντ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πορεία της Κένεντι στον παγκόσμιο κινηματογράφο εκτείνεται σε τέσσερις δεκαετίες, έχοντας συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες της ιστορίας. Ξεκινώντας ως παραγωγός στον θρυλικό «Ε.Τ. τον Εξωγήινο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, συνίδρυσε την Amblin Entertainment και συμμετείχε σε εμβληματικά φιλμ όπως τα «Επιστροφή στο Μέλλον», «Τζουράσικ Παρκ», «Ιντιάνα Τζόουνς» και «Η Λίστα του Σίντλερ».

«Star Wars» και οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Το 2012, ο Τζορτζ Λούκας την επέλεξε προσωπικά για να ηγηθεί της Lucasfilm κατά την εξαγορά της από την Disney. Η Κένεντι παρέμεινε στο τιμόνι της εταιρείας έως το 2026, οδηγώντας το franchise του «Star Wars» σε μια νέα, άκρως κερδοφόρα εποχή. Στο ενεργητικό της καταγράφονται οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ έχει εμπλακεί σε περισσότερες από 70 παραγωγές που απέσπασαν συνολικά 120 υποψηφιότητες και 25 χρυσά αγαλματίδια.

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν σημείο αναφοράς στη ζωή μου», δήλωσε η ίδια, υπενθυμίζοντας ότι μαζί με τον σύζυγο και συνεργάτη της, Φρανκ Μάρσαλ, έχουν δώσει το «παρών» σχεδόν σε κάθε διοργάνωση από το Λος Άντζελες το 1984 μέχρι σήμερα.

Το χρονοδιάγραμμα των τελετών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Η νέα επικεφαλής εντάσσεται σε μια ήδη ισχυρή δημιουργική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν ο Μπεν Γουίνστον (δημιουργικός διευθυντής) και ο Σκοτ Γκίβενς (εκτελεστικός παραγωγός), με την τεχνική υποστήριξη της FulFive — μιας σύμπραξης των Fulwell Entertainment και FiveCurrents.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φιλόδοξο πλάνο των τεσσάρων τελετών θα εξελιχθεί ως εξής:

14 Ιουλίου 2028: Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε δύο εμβληματικά στάδια: το ιστορικό Los Angeles Memorial Coliseum και το υπερσύγχρονο SoFi Stadium στο Ίνγκλγουντ.

30 Ιουλίου 2028: Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Coliseum.

15 Αυγούστου 2028: Τελετή Έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο SoFi Stadium.

27 Αυγούστου 2028: Τελετή Λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Coliseum.

Παράλληλα, η Κένεντι υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής διασποράς των Αγώνων, καθώς ορισμένα αγωνίσματα θα διεξαχθούν εκτός Καλιφόρνιας, όπως στην Οκλαχόμα Σίτι, τονίζοντας πως «ολόκληρη η Αμερική θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου».