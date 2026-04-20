Live το συνέδριο Mind the Game για τον αθλητισμό και την ψυχική υγεία - iefimerida.gr

Πως είναι η ζωή έξω από τις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, έξω από το παρκέ, μακριά από τον στίβο;

Πως είναι να δημιουργείς περιεχόμενο και να σε γνωρίζει ο κόσμος, αλλά όταν κλείνουν τα φώτα να μένεις μόνος με τον εαυτό σου; Πως μπορεί ένας επιστήμονας να πατήσει ένα… κουμπί και να βρεθεί ξανά πίσω στην καθημερινότητά του.

Το MIND THE GAME έρχεται για να δώσει όλες αυτές τις απαντήσεις, για να αφουγκραστεί, να μοιραστεί και να εμπνεύσει. Ενα φεστιβάλ – συνέδριο για τη νοοτροπία, την ανθεκτικότητα και τη ζωή πέρα από τον αθλητισμό — με φωνές αθλητών, επιστημόνων, creators, προσώπων και brands που νοιάζονται και συνδέονται με την ισορροπία ανάμεσα στις έννοιες «επιτυχία» και «ευεξία».

Πρόκειται για ένα συνέδριο που έρχεται να αναδείξει τη βαθύτερη διάσταση του αθλητισμού, φωτίζοντας τις αθέατες πλευρές της ζωής, της νοοτροπίας και της ψυχικής ανθεκτικότητας που καλείται να υιοθετήσει ένας επαγγελματίας αθλητής.

Σε μια εποχή όπου η έννοια της επιτυχίας επαναπροσδιορίζεται, το MIND THE GAME δημιουργεί έναν χώρο ουσιαστικού και σύγχρονου διαλόγου, φέρνοντας κοντά αθλητές, επιστήμονες, δημιουργούς περιεχομένου και εκπροσώπους της αγοράς.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν κορυφαίες προσωπικότητες του χώρου αλλά και θεσμικές φωνές, με στόχο να μοιραστούν εμπειρίες και οπτικές γύρω από την πίεση της επίδοσης, τη διαχείριση της επιτυχίας και την επόμενη ημέρα.

