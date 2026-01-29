Live οι αναμετρήσεις Λιόν-ΠΑΟΚ (4-2) και Παναθηναϊκός-Ρόμα (1-1) για το Europa League - iefimerida.gr

Στη σκιά της τραγωδίας με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, η ομάδα δίνει τον τελευταίο της αγώνα για τη League Phase του Europa League στη Γαλλία, κόντρα στη Λιόν.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, με τα δύο παιχνίδια να μην έχουν τεράστια σημασία για τις δύο ελληνικές ομάδες όσον αφορά την πρόκριση, αφού έχουν εξασφαλίσει θέση στα play-in.

Ο ΠΑΟΚ έχει αμυδρές ελπίδες για να μπει στην 8άδα που οδηγεί απευθείας στους «16», ωστόσο ακόμη και μια ενδεχόμενη νίκη μέσα στη Γαλλία δεν αρκεί, αφού χρειάζεται συνδυασμό άλλων έξι αποτελεσμάτων.

Δείτε live την εξέλιξη στις δύο αναμετρήσεις: