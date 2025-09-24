ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Live ο πρώτος αγώνας του «δικέφαλου» στη League Phase του Europa League - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

H ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τα στραβοπατήματα στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο απέναντι σε Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα, θέλει τη νίκη για να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη League Phase του Europa League.

Ο Ρουμάνος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Πέλκα, ενώ από την πλευρά της η Μακάμπι δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νικολαέσκου.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα εδώ: