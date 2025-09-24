 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Live ο πρώτος αγώνας του «δικέφαλου» στη League Phase του Europa League - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Live ο πρώτος αγώνας του «δικέφαλου» στη League Phase του Europa League

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

H ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά τα στραβοπατήματα στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο απέναντι σε Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα, θέλει τη νίκη για να κάνει ποδαρικό με το δεξί στη League Phase του Europa League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουμάνος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Πέλκα, ενώ από την πλευρά της η Μακάμπι δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νικολαέσκου.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα εδώ:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Europa League ΠΑΟΚ Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ