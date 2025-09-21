 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Live το ντέρμπι των «αιωνίων» για την 4η αγωνιστική της Super League - iefimerida.gr
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Live το ντέρμπι των «αιωνίων» για την 4η αγωνιστική της Super League

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μονομαχούν στη Λεωφόρο για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Απόστολος ﻿Νικολαΐδης», όπου οι δύο «αιώνιοι» διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους.

Ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, χρειάζεται επειγόντως τη νίκη, καθώς μέχρι ώρας μετρά έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 με την Πάφο στο Champions League, θέλει να συνεχίσει αήττητος στο πρωτάθλημα, ενώ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ροντινέι, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη του αγώνα εδώ:

