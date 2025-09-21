Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Live το ντέρμπι των «αιωνίων» για την 4η αγωνιστική της Super League - iefimerida.gr

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μονομαχούν στη Λεωφόρο για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου οι δύο «αιώνιοι» διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους.
Ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο, χρειάζεται επειγόντως τη νίκη, καθώς μέχρι ώρας μετρά έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια.
Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 με την Πάφο στο Champions League, θέλει να συνεχίσει αήττητος στο πρωτάθλημα, ενώ δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ροντινέι, Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ.
