Λίσι: «Αν ο ΠΑΟΚ δεν είναι ανταγωνιστικός, δεν φταίνε μόνο οι παίκτες, έχω ευθύνη και εγώ» - iefimerida.gr

Όλα όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, που σήμανε τον αποκλεισμό των «ασπρόμαυρων» από την συνέχεια του Europa League.

Προβληματισμένος εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου ο Αλέσιο Λίσι μετά την ήττα με 3-2 του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, που «έστειλε» τους Θεσσαλονικείς στα playoffs του Conference League και τα παιχνίδια «επιβίωσης» με νορβηγική Μπραν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του δεν παρουσιάστηκε ανταγωνιστική στις Βρυξέλλες, γεγονός που πρέπει να λειτουργήσει ως «μάθημα» για την συνέχεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούν να διορθωθούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέσιο Λίσι μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ στο Europa League

Για το ότι οι παίκτες της Άντερλεχτ ήταν πιο έξυπνοι πιο έτοιμοι στις λεπτομέρειες: «Νομίζω ότι το γκολ που μας ακυρώθηκε είναι καθαρό, δεν είναι οφσάιντ. Υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ μας που δεν δόθηκε. Αν σήμερα σταθούμε στη διαιτησία, είμαστε σε τελείως λάθος δρόμο. Σήμερα μία ομάδα ανταγωνίστηκε και μία όχι. Μας έδειξαν πως να είμαι ανταγωνιστικοί. Μαθαίνουμε απ' αυτό. Σήμερα μας έκαναν μάστερ πως να ανταγωνιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αν δεν μάθουμε θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα».

Για την αλλαγή που έμεινε ο ΠΑΟΚ χωρίς επιθετικό: «Αν η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική δεν είναι μόνο ευθύνη των παικτών, αλλά και δική μου. Αυτά για την προηγούμενη ερώτηση. Η αλλαγή στο ημίχρονο ήταν επειδή ο Μπάμπα είχε κίτρινη κάρτα και επειδή έτρεχαν πολύ παραπάνω από μας. Αυτό πλήρωσε και ο Μύθου. Δεν ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους καταστάσεις. Αν θες να ανταγωνίζεσαι στην Ευρώπη, είναι αδύνατο να δεχθείς τέτοια πράγματα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ για να γίνει ανταγωνιστικός: «Σήμερα έπρεπε να αμυνθούμε και να επιτεθούμε με έντεκα παίκτες. Ο αντίπαλος έπαιζε με έναν… βρώμικο τρόπο, χωρίς κακία. Πρέπει να αντιδρούμε στα χαρακτηριστικά της αντίπαλης ομάδας και πρέπει να είμαστε ικανοί να παίξουμε και εμείς ένα… βρώμικο παιχνίδι. Να είμαστε πιο επιθετικοί στις μονομαχίες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πίεση. Στο 3-2 έπρεπε να είμαστε πιο έξυπνοι. Αντίθετα, μπήκαμε ξανά στον… τρόπο τους που προβόκαραν και δεχθήκαμε δύο κόκκινες κάρτες. Πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις για να γίνεσαι καλύτερος».

Για τις κόκκινες και αν είναι.. αλάτι στην πληγή: «Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο. Πρέπει να το διαχειριστούμε καλύτερα. Δεν είδα τι συνέβη με τον επόπτη. Άκουσε κάποια πράγματα από τον Γερεμέγιεφ, αλλά στο πρώτο γκολ των Βέλγων, αντίστοιχα δεν άκουσε τι έλεγαν οι Βέλγοι. Έγιναν κάποια λάθος πράγματα, πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τα πράγματα με λιγότερους παίκτες. Δεν ήμουν κοντά στον Γερεμέγιεφ, οπότε δεν ξέρω τι είπε. Σίγουρα στη φάση του Αντρίγια, όπως έδειξε μία κόκκινη έπρεπε να δώσει και μία στην Άντερλεχτ».

Για την απειθαρχία και αν τον φοβίζει η συμπεριφορά των παικτών: «Τους εμπιστεύομαι όλους και γνωρίζω ότι αυτοί που δεν πήραν αρκετά λεπτά συμμετοχής, μπορούν πλέον να αποδείξουν τι αξίζουν».