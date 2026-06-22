Λιονέλ Μέσι, αυτό είναι το μεγαλείο σου: Ένα προς ένα τα 18 γκολ του σε Μουντιάλ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι δίνει το «παρών» στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο και από το πρώτο, το 2006, μέχρι και σήμερα δεν έχει σταματήσει να σκοράρει.

Ο Αργεντινός ήταν θρύλος έτσι και αλλιώς. Αλλά θέλει να το... τερματίσει. Να πατήσει κορυφές που δεν είχαν το δικό του όνομα, όμως ήταν και παραμένουν πολύ σημαντικές. Όχι μόνο για εκείνον, μα για όλους. Γι' αυτό στα δύο τελευταία Μουντιάλ σκοράρει non stop.

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Έτσι, λοιπόν, μετά τα δύο γκολ στο ματς με την Αυστρία έφτασε τα 18 σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγινε ο πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Ωστόσο, η ερωτική επαφή του Λιονέλ Μέσι με τα αντίπαλα δίχτυα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι νέο. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Αλλά από το μακρινό 2006 και το τουρνουά που φιλοξένησε η Γερμανία, μιας και από τότε, όντας 18 ετών, πέτυχε το πρώτο του τέρμα και έκτοτε δεν έχει σταματήσει.

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Λιονέλ Μέσι: Ακόμα δεν έχει πει την τελευταία του λέξη

Ο Λιονέλ Μέσι, όπως και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βρίσκεται στη δύση της καριέρας του. Είναι 38 ετών και σύντομα θα γίνει 39. Αλλά φαίνεται ότι τα καλύτερα ματς του είναι αυτά που ακόμα δεν έχει παίξει.

Ο Αργεντινός επιθετικός με τις κινήσεις και τα τελειώματά του δείχνει ολοένα και περισσότερο ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από τότε που ήταν στα prime του. Κανείς δεν ξέρει πότε θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Παρ' όλα αυτά όλοι τον απολαμβάνουν.