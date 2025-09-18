Λιονέλ Μέσι: Βρίσκεται πολύ κοντά σε πολυετή ανανέωση της συνεργασίας του με την Ίντερ Μαϊάμι - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το ESPN, οι δύο πλευρές είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για πολυετή ανανέωση της συνεργασίας τους και απομένουν μόνο λεπτομέρειες για να «κλειδώσει» η συμφωνία, με τους οικονομικούς όρους να μην έχουν γίνει γνωστοί.

Οι αριθμοί του Λιονέλ Μέσι, κατά την παρουσία του στην Ίντερ Μαϊάμι

Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ μετακόμισε στη Φλόριντα το καλοκαίρι του 2023 και το τρέχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν 2025. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο μετρά ήδη 20 γκολ σε 21 εμφανίσεις στο MLS (δεύτερος σκόρερ της λίγκας), ενώ έχει μοιράσει και 11 ασίστ. Συνολικά με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι έχει καταγράψει 41 γκολ και 27 ασίστ σε 46 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ σε όλες τις διοργανώσεις έχει σημειώσει 54 τέρματα σε 62 συμμετοχές.

Με την παρουσία του, η ομάδα κατέκτησε το 2023 το Leagues Cup, ενώ το 2024 εξασφάλισε το Supporters’ Shield (βραβείο για την ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ της κανονικής περιόδου), αν και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των πλέι οφ. Την τρέχουσα σεζόν η Ίντερ Μαϊάμι (14-6-7, 49β.) βρίσκεται στην 6η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την DC Γιουνάιτεντ.

Οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, ο Μέσι κατέγραψε μία λαμπρή πορεία με την Μπαρτσελόνα (2004-21), μετρώντας 10 πρωταθλήματα Ισπανίας και τέσσερα Champions League, ενώ στη συνέχεια πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Γαλλίας με την Παρί Σεν Ζερμέν (2021-23). Σε εθνικό επίπεδο, οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, ενώ κατέκτησε και δύο Copa América (2021, 2024).

