Λιονέλ Μέσι: Ήταν έτοιμος για ιστορικό ρεκόρ στο Μουντιάλ 2026, αλλά αστόχησε σε πέναλτι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι στο δεύτερο παιχνίδι της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αυστρία απέδειξε ότι είναι... άνθρωπος.

Ο σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» ήταν εκείνος που εκτέλεσε να αναλάβει το πέναλτι που κέρδισε ο Λαουτάρο Μαρτίνες από το αμυντικό δίδυμο της Αυστρίας. Πήρε μερικά μέτρα φόρα, όμως, το σουτ του όχι μόνο δεν ήταν καλό. Αλλά δεν βρήκε καν την εστία των Αυστριακών. Σε περίπτωση που ο Λιονέλ Μέσι ηταν εύστοχος από τα «έντεκα βήματα» θα έγραφε ιστορία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιας και θα έφτανε έτσι τα 17 γκολ σε Μουντιάλ. Παράλληλα, θα ήταν ο παίκτης με τα περισσότερα τέρματα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα έριχνε από την κορυφή τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είναι σε αυτή από το 2014 και για την ώρα μοιράζεται την πρώτη θέση μαζί του ο Λατίνος σούπερ σταρ.

Μουντιάλ 2026: Όλα τα βλέμματα και πάλι στον Λιονέλ Μέσι

Δεν είναι απλά ο ηγέτης και ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής ο Λιονέλ Μέσι. Είναι ο απόλυτος σούπερ σταρ στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτι που επιβεβαίωσε με την εμφάνισή του κόντρα στην Αλγερία με το ένα γκολ να είναι καλύτερο από το άλλο και τον Λατίνο παίκτη να σκοράρει τρία γκολ απέναντι στους Αφρικανούς.