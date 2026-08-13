Λιονέλ Μέσι: Επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι λίγες μέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Λιονέλ Μέσι πενθεί τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, όμως λίγες μέρες μετά την κηδεία του βρισκόταν πάλι στο γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα του, Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Λιονέλ Μέσι περνάει μερικές δύσκολες ημέρες μετά και τον χαμό του πατέρα του, με όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να έχει εκφράσει τη στήριξή του προς τον Αργεντίνο σε αυτές τις πένθιμες στιγμές.

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Ο 39χρονος έχοντας πάρει την έγκριση της ομάδας του, βρισκόταν στην Αργνετινή, ώστε να είναι κοντά στην οικογένειά του και να πουν μαζί το τελευταίο «αντίο» στον πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών.

Λιονέλ Μέσι: Επιστροφή στη δράση για τον Αργεντίνο

Λίγες μέρες αργότερα, ο «Λίο» είχε επιστρέψει στα γήπεδα και τα ξημερώματα αγωνίστηκε και πάλι με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, στην ήττα της ομάδας με 3-2 από τη Λεόν για το Leagues Cup.

Ο Αργεντίνος πέρασε αλλαγή στην αναμέτρηση στο δεύτερο μέρος, όμως δεν κατάφερε να συνδυάσει αυτή την επιστροφή του με νίκη για την ομάδα της Φλόριντα.

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Κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Μέσι γνώρισε την καθολική αποθέωση από όλο το γήπεδο, με τους οπαδούς να δείχνουν περίσσεια στήριξη προς το πρόσωπό του όσο αυτός πενθεί.