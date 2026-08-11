Παγκόσμιο σοκ με Λιονέλ Μέσι: Δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι σταματάει επ' αόριστον την καριέρα του μετά τον θάνατο του πατέρα του - iefimerida.gr

Ο θάνατος του πατέρα του, Χόρχε, έχει συγκλονίσει τον Λιονέλ Μέσι, με δημοσίευμα να αποκαλύπτει πως εξετάζει την επ' αόριστον αποχή από το ποδόσφαιρο.

Μία είδηση που προκαλεί σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο φέρνει στο προσκήνιο το Foot Mercato, καθώς υποστηρίζει πως ο Λιονέλ Μέσι, βαθιά επηρεασμένος από τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, αποφάσισε να αφήσει προσωρινά στην άκρη το ποδόσφαιρο.

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Σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ περνά μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του και δεν έχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του το πότε θα επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο θάνατος του Χόρχε Μέσι, σε ηλικία 68 ετών, ήρθε έπειτα από μακρά περίοδο ασθένειας και βύθισε στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια. Ο πατέρας και επί σειρά ετών εκπρόσωπος του Λιονέλ Μέσι, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην πορεία του προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Λιονέλ Μέσι βάζει την οικογένεια πάνω απ' όλα

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η απώλεια του πατέρα του, ο Μέσι φέρεται να έθεσε σε δεύτερη μοίρα κάθε επαγγελματική υποχρέωση, προκειμένου να επιστρέψει στην Αργεντινή και να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του.

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Όπως αναφέρει το Foot Mercato, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στα γήπεδα. Ο 39χρονος άσος θέλει να αφιερώσει χρόνο στους δικούς του ανθρώπους, να διαχειριστεί την απώλεια και να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του, στα αδέλφια του, στη σύζυγό του και στα παιδιά του.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει εύλογα ερωτήματα και για το μέλλον της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον Μέσι για οριστικό τέλος.

Το ποδόσφαιρο περνά σε... δεύτερη μοίρα

Ο Χόρχε Μέσι δεν ήταν απλώς ο πατέρας του Λιονέλ. Ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα του από τα πρώτα του βήματα, έχοντας κομβικό ρόλο στη διαχείριση της καριέρας του και στις σημαντικότερες αποφάσεις της πορείας του.

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Η απώλειά του, επομένως, αποτελεί ένα τεράστιο προσωπικό πλήγμα για τον Αργεντινό θρύλο, ο οποίος φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δεν θέλει να σκέφτεται ούτε ημερομηνίες ούτε αγωνιστικούς στόχους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό του και συμπαίκτες και φίλοι του από την Εθνική Αργεντινής, μεταξύ των οποίων οι Λεάντρο Παρέδες, Νικολάς Οταμέντι και Άνχελ Ντι Μαρία.